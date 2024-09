Slovenci na SP v sprintu na mirnih vodah do dveh finalnih nastopov

V popoldanskem programu sta se izkazali Mia Medved in Anja Osterman , ki sta v kvalifikacijski skupini kajakašic na 200 metrov zasedli drugo mesto in se neposredno uvrstili v nedeljski finale.

Anja Osterman in Mia Medved

"Od začetka svetovnega prvenstva se nekako prilagajava v čolnu, postavitve si stalno spreminjamo, ker nimamo enakega občutka kot doma. Danes je bila naloga, da prideva v finale, to nama je uspelo, sicer ni bilo idealno, lahko rečem najina najslabša tekma, ampak še vedno zelo dobra proti ostalim, sva kar zadovoljni, da sva v finalu. Jutri se bova pripravili, da bo v nedeljo vse tako, kot je treba," je uvodoma za Kajakaško zvezo Slovenije dejala Osterman.

"Konkurenca se vedno spreminja, vem, da sva sposobni za medaljo, morava pa odveslati temu primerno. Je drugače, ko veslava le eno skupno disciplino, ne pa še 500 m, in sva mogoče malo bolj živčni, po navadi nisva bili, ampak mislim, da to ni noben problem, se bova že sestavili do nedelje," je še dejala Osterman.

Rok Šmit in Mia Medved pa sta bila uspešna v mešanem kajakaškem dvojcu na 500 metrov, z drugim mestom kvalifikacijske skupine sta se neposredno uvrstila v sobotni finale.