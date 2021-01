Slovenci na začetku kvalifikacij za EP proti Latviji in Španiji

Reprezentanca se bo zbrala 26. 1., kot piše na uradni spletni strani NZS, in odigrala dve tekmi. Uvodoma naša izbrana vrsta leti v Latvijo, kjer se bo v mestu Jelgava pomerila z domačini, naša izbrana vrsta pa bo nastanjena streljaj od dvorane. Nato sledi pot v Španijo, kjer gostujemo 2. februarja. Tekma bo v Madridu v nacionalnem centru Las Rozas. Slovenija je na evropskih prvenstvih doslej igrala šestkrat (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018). Leta 2003 je reprezentanco vodil selektor Darko Križman, na ostalih petih prvenstvih je Slovenija igrala pod taktirko selektorja Andreja Dobovičnika, od jeseni pa izbrano vrsto vodi Tomislav Horvat.

Nov način kvalifikacij

Evropska nogometna zveza Uefa je pri tokratnem kvalificiranju za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanj. 32 ekip je razdeljenih v osem skupin, v vsaki skupini se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si zagotovi osem prvakinj v posamezni skupini in šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin. Pred tem so že potekale predkvalifikacije, v katerih si je mesto v glavnem delu kvalifikacij zagotovilo šest ekip, v prvih dneh decembra pa se bosta za mesto v kvalifikacijah pomerili še Bolgarija in Armenija.

Kvalifikacije za Euro 2022, glavni del:

– skupina 1: Danska*, Hrvaška, Albanija, Ukrajina;

– skupina 2: Armenija, Francija, Gruzija, Rusija;

– skupina 3: Grčija*, Azerbajdžan, Slovaška, Moldavija;

– skupina 4: Severna Makedonija*, Romunija, Srbija, Bosna in Hercegovina;

– skupina 5: Izrael*, Kazahstan, Madžarska, Belorusija;

– skupina 6: Švica*, Španija, Latvija, Slovenija;

– skupina 7: Črna gora*, Italija, Belgija, Finska;

– skupina 8: Poljska, Portugalska, Norveška, Češka.

* – uspešni v predkvalifikacijah