Priprave na EP: Slovenci nudili odličen odpor evropskemu prvaku

Braga, 12. 11. 2025 07.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Slovenija je odigrala uvodno tekmo s Portugalsko, pokazala dober odpor in izgubila z 1:3. Ekipi se bosta v Brtagi znova pomerili še enkrat. Futsalske reprezentance se pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija. Prenos januarskega dogajanja v Stožicah na Kanalu A in VOYO.

Slovenci se pripravljajo na bližajoče EP.
Slovenci se pripravljajo na bližajoče EP. FOTO: Luka Kotnik

Futsal reprezentance se pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenija je trenutno na Portugalskem, kjer domuje dvakratni zaporedni evropski prvak. Na zadnji tekmi se je Slovenija dvanajstič pomerila s Portugalsko, doživela enajsti poraz, a pustila dober vtis. Slovenija je tekmo začela v postavi: Marko Peček, Luka Čop, Igor Osredkar, Nejc Hozjan in Žan Janež.

Preberi še Stekla prodaja vstopnic za EP 2026 v futsalu

Domačini so začeli silovito – že v prvih dveh minutah je Marko Peček z nekaj izvrstnimi posredovanji preprečil zadetek. Slovenija je bila dosledna, čvrsta in zbrana v obrambi, akcijo za akcijo. V 7. minuti je imela Slovenija nekaj smole – po blokiranem strelu Pečka je žoga končala v naši mreži, strelec pa Carlos Montero. V 12. minuti so domačini povišali na 2:0, ko je bil Tiago Brito za hip prehiter za našo obrambo, izkoristil globinsko podajo in premagal Pečka.

Igor Osredkar
Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik

V 18. minuti pa nagrada za naše fante – po prekinitvi, po podaji Janeža, je za 2:1 zadel Nejc Hozjan. To je bil tudi končni rezultat prvega polčasa. V nadaljevanju je Peček s soigralci v obrambi znova dobro posredoval, a so Portugalci v 31. minuti po odbiti žogi vendarle prišli do novega zadetka in povedli s 3:1.

Preberi še Siliko Vrhnika po hudem boju končal ligo prvakov

Kljub temu je imela Slovenija v drugem polčasu več od igre; priložnosti so si priigrali Jeremy Bukovec, Lovro Trdin in Žan Janež. Po minuti odmora v 37. minuti je Slovenija poskusila z igro z vratarjem v polju, vendar preobrata ni uspela doseči. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil. Poškodbi sta utrpela Max Vesel in Nejc Hozjan. V reprezentanci je svoj krstni nastop vknjižil Mihael Čop

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

"Čestital bi fantom, zadovoljen sem s predstavo. Borili smo se in vedeli smo, da bodo imeli težave, če bomo igrali nekoliko nižje v obrambi – kar se je tudi pokazalo. Škoda za prva dva zadetka. Tekma je šla tako, kot smo si želeli. Zavedali smo se, da so ena najboljših ekip na svetu. Niso imeli veliko čistih priložnosti, bili smo blizu. Še enkrat čestitam ekipi," je po prvem obračunu reprezentanc za uradno spletno stran krovne Zveze dejal selektor Tomislav Horvat.

Slovenija in Portugalska sta dosedaj odigrali 11 tekem, 10 jih je dobila Portugalska, Slovenija je Portugalce ugnala 4. 12. 2013.

Izid:
Portugalska – Slovenija 3:1 (2:1)
1:0 Carlos Montero (7.), 2:0 Tiago Brito (12.), 2:1 Hozjan (18.), 3:1 Carlos Montero (31.)

Slovenija:
Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem).

futsal slovenija portugalska
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
