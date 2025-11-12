Priprave na EP: Slovenci nudili odličen odpor evropskemu prvaku

Futsal reprezentance se pripravljajo na prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenija je trenutno na Portugalskem, kjer domuje dvakratni zaporedni evropski prvak. Na zadnji tekmi se je Slovenija dvanajstič pomerila s Portugalsko, doživela enajsti poraz, a pustila dober vtis. Slovenija je tekmo začela v postavi: Marko Peček, Luka Čop, Igor Osredkar, Nejc Hozjan in Žan Janež .

Domačini so začeli silovito – že v prvih dveh minutah je Marko Peček z nekaj izvrstnimi posredovanji preprečil zadetek. Slovenija je bila dosledna, čvrsta in zbrana v obrambi, akcijo za akcijo. V 7. minuti je imela Slovenija nekaj smole – po blokiranem strelu Pečka je žoga končala v naši mreži, strelec pa Carlos Montero . V 12. minuti so domačini povišali na 2:0, ko je bil Tiago Brito za hip prehiter za našo obrambo, izkoristil globinsko podajo in premagal Pečka.

V 18. minuti pa nagrada za naše fante – po prekinitvi, po podaji Janeža, je za 2:1 zadel Nejc Hozjan. To je bil tudi končni rezultat prvega polčasa. V nadaljevanju je Peček s soigralci v obrambi znova dobro posredoval, a so Portugalci v 31. minuti po odbiti žogi vendarle prišli do novega zadetka in povedli s 3:1.

Kljub temu je imela Slovenija v drugem polčasu več od igre; priložnosti so si priigrali Jeremy Bukovec, Lovro Trdin in Žan Janež . Po minuti odmora v 37. minuti je Slovenija poskusila z igro z vratarjem v polju, vendar preobrata ni uspela doseči. Rezultat se do konca tekme ni več spremenil. Poškodbi sta utrpela Max Vesel in Nejc Hozjan. V reprezentanci je svoj krstni nastop vknjižil Mihael Čop .

"Čestital bi fantom, zadovoljen sem s predstavo. Borili smo se in vedeli smo, da bodo imeli težave, če bomo igrali nekoliko nižje v obrambi – kar se je tudi pokazalo. Škoda za prva dva zadetka. Tekma je šla tako, kot smo si želeli. Zavedali smo se, da so ena najboljših ekip na svetu. Niso imeli veliko čistih priložnosti, bili smo blizu. Še enkrat čestitam ekipi," je po prvem obračunu reprezentanc za uradno spletno stran krovne Zveze dejal selektor Tomislav Horvat.

Slovenija in Portugalska sta dosedaj odigrali 11 tekem, 10 jih je dobila Portugalska, Slovenija je Portugalce ugnala 4. 12. 2013.

Izid:

Portugalska – Slovenija 3:1 (2:1)

1:0 Carlos Montero (7.), 2:0 Tiago Brito (12.), 2:1 Hozjan (18.), 3:1 Carlos Montero (31.)

Slovenija:

Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko), Mihael Čop (ŠD Extrem).