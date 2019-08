Slovenci odločni: V Gdansk gremo po olimpijsko vozovnico

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Areni Stožice v Ljubljani opravila še zadnji trening pred odhodom na Poljsko, ki bo gostila kvalifikacije za olimpijske igre. Naša izbrana vrsta se bo uvodoma v Gdansku pomerila s Francijo, sledila bosta obračuna s Tunizijo in Poljsko.

Skupina D, v kateri igrajo Slovenci, je ena najtežjih v kvalifikacijah. Francoski odbojkarji v zadnjih letih navdušujejo s svojimi predstavami, Tunizijci so pred dnevi še desetič osvojili naslov afriških prvakov, Slovenci so leta 2015 osvojili naslov evropskih podprvakov, Poljaki pa se lahko pohvalijo z dvema zaporednima naslovoma svetovnih prvakov.

Slovenci so v kvalifikacijah za olimpijske igre doslej nastopili le enkrat, ko so se potegovali za olimpijsko vozovnico v London, leta 2012. Motivacije v naši vrsti zato ne manjka. "Poljska in Francija sta izjemno močni reprezentanci, tudi Tunizijci niso naivna ekipa. Mislim, da bi za slovensko odbojko uvrstitev na olimpijske igre bila izjemen uspeh. Mislim, da se nič ne more primerjati s tem, da prideš na olimpijske igre in imaš posledično priložnost, da osvojiš olimpijsko medaljo. Smo dobro pripravljeni, pritisk si bomo ustvarili sami, saj bi bil uspeh v Gdansku vrhunec kariere za vsakega športnika," je dejal podajalec Dejan Vinčić.

Njegove besede je potrdil reprezentančni srednji bloker Alen Pajenk: "V Gdansk gremo po olimpijske igre. Če ne bi bilo tega cilja, bi bilo tja nesmiselno oditi. Že odkar so se začele priprave na olimpijske kvalifikacije govorim, da ne bo lahke tekme, vsaka točka šteje, saj se lahko na koncu med reprezentancami naredi krog. V tem primeru bo vsaka točka zares pomembna. V Gdansk bomo šli prikazati res najboljšo igro, da bi lahko uresničili to, kar si želimo. Vemo, da bodo dvorane razprodane, saj Poljaki živijo za odbojko, sploh zdaj, ko so bili dvakrat svetovni prvaki. Domača reprezentanca nam sicer leži, a bo to povsem drugačna tekma." Eden najbolj izkušenih odbojkarjev v našem moštvu se je dotaknil tudi prvih tekmecev, Francozov: "Vemo, da so Francozi zelo defenzivno naravnana ekipa, taktično so močni in res bo treba tiste najlažje žoge spraviti na tla in ob tem igrati naš blok in našo obrambo, da tudi mi pokažemo, da jim lahko vsilimo naš način igre."

Da se reprezentanti zavedajo, za kako veliko priložnost gre, potrjuje tudi sprejemalec Klemen Čebulj. "Želimo si odigrati tako, kot znamo. Vsi vemo, kaj je v igri, kaj lahko dosežemo. Veselimo se navijanja in polnih dvoran, da lahko z navijači delimo energijo, ki nas bo gnala. Podcenjevanje s strani Poljakov je pričakovano, morda glede na njihove uspehe celo pričakovano, a je to za nas zgolj dobra stvar, saj nismo v središču pozornosti. Poznamo naše kvalitete, te pa smo z zmagami nad Poljaki že dokazali. Oni bodo gotovo pod večjim pritiskom in to lahko izkoristimo," je pred turnirjem optimističen Čebulj.

V Gdansk skoraj popolni, a brez poškodb ni šlo

Selektor Alberto Giuliani na Poljskem ne bo mogel računati na prostega igralca Urbana Tomana, ki še ni saniral poškodbe gležnja, zato v Gdansk v vlogi prostega igralca odhaja sprejemalec Jan Klobučar. Doma ostaja tudi mladi Rok Možič, sicer pa so Giulianiju na voljo vsi igralci s seznama.

Reprezentanca bo v Gdansk odpotovala v zgodnjih jutranjih urah, že zvečer pa naše fante čaka prvi trening v Ergo Areni. Uvodna tekma s Francijo bo v petek, ob 20.30 uri. Na olimpijske igre se bo neposredno uvrstila le najboljša reprezentanca.

Reprezentanca Slovenija: Dejan Vinčić, Gregor Ropret (podajalca), Mitja Gasparini, Tonček Štern (korektorja), Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Žiga Štern (sprejemalci), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar (srednji blokerji), Jani Kovačič, Jan Klobučar (prosta igralca). Selektor: Alberto Giuliani