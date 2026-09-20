Čebulj po vrnitvi: Občutki so super, s soigralci smo se hitro ujeli

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Slovenski odbojkarji so uvodni del evropskega prvenstva, ki ga gostijo Italija, Bolgarija, Finska in Romunija, v skupini A končali na drugem mestu. Prvo mesto v skupini je pripadlo domačinom Italijanom, ki so zmagali na vseh tekmah v skupinskem delu, tretje in četrto mesto, ki sta poleg prvega in drugega prav tako vodili v izločilne boje, pa sta zasedli reprezentanci Grčije in Švedske. Švedska in Slovaška pa sta morali prvenstvo zapustiti že po rednem delu.

Varovanci Fabia Solija so na petih tekmah trikrat zmagali in dvakrat izgubili, kar je bilo na koncu dovolj za končno drugo mesto, kljub temu da je imela Slovenija enako razmerje zmag in porazov kot Grčija, ki je Slovenijo presenetljivo premagala s 3:1 v nizih. Slovenska izbrana vrsta je iz Modene že prispela v Torino, kjer se bo za mesto v četrtfinalu pomerila s Srbijo, ki je v skupini C dosegla tretje mesto. Članski izbrani vrsti se je že pridružil Klemen Čebulj, ki bo na igrišču zamenjal poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.

Čebulj, ki je doslej slovenski dres oblekel že na 213 tekmah, je skupaj s soigralci že opravil prvi trening pred tekmo osmine finala. "Občutki so super, s soigralci smo se hitro ujeli. Sigurno se pozna, da smo že igrali skupaj, in menim, da ne bomo rabili veliko časa, da bi se dokončno uigrali, poskusili pa smo tudi že z nekaj kombinacijami," je po prvem treningu po pridružitvi reprezentanci dejal izkušeni 34-letni sprejemalec.