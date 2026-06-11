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Slovenci po napetem trilerju v petem nizu premagali Poljsko

Linyi, 11. 06. 2026 17.01 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Slovenija - Poljska

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja lige narodov v kitajskem Linyiju premagala Poljsko s 3:2 (25, -23, 24, -21, 17). Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija so v sredo za uvod ugnali Kitajsko prav tako s 3:2 v nizih.

Slovenska izbrana vrsta je v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom, ki so aktualni evropski prvaki in zmagovalci lanske lige narodov, zabeležila deseto zmago. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila sedmič, tretjič pa so slavili Slovenci.

Selektor Fabio Soli je danes zaradi težav s hrbtom počitek namenil Tončku Šternu, igral ni niti Rok Možič, medtem ko je ob podajalcu Urošu Planinšiču blokerska linija z Janom Kozamernikom in Alenom Pajenkom ostala nespremenjena, novi moči pa sta na sprejemalskih mestih predstavljala Klemen Šen in Rok Bračko.

Poljaki so udarno začeli, povedli s 3:0, nato pa so Slovenci le vzpostavili ravnotežje in v nadaljevanju večkrat izenačili. Po 15:15 so Poljaki znova povedli za tri točke, ob številnih preobratih pa so Slovenci prvič povedli pri 23:22 po enojnem bloku Kozamernika. Slovenija je imela tri zaključne žogice za niz, preden je z asom Kozamernika povedla z 1:0 v nizih.

Drugi niz so bolje odprli Slovenci, a so jih varovanci Nikole Grbića po seriji sijajnih servisov ujeli in povedli z 11:8. Priključek so razpoloženi Nik Mujanović in druščina ujeli pri 15:15 in povedli pri 17:16. Do dveh točk naskoka so prišli po napaki Poljakov (20:18), a prednosti niso zadržali. Tri zaporedne točke so tehtnico prevesile na stran tekmecev za izenačenje na 1:1.

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Vodstvo Poljakov za tri točke je vnovič botrovalo lovu Slovencev in izenačenju na 6:6 po novi točki Mujanovića. Serijo točko za točko je z dvema asoma prekinil Bartosz Gomulka za vodstvo s 14:12, a le za kratko po uspešnem bloku Slovencev za 14:14. Poljaki so imeli ob koncu prednost 24:22, a jo izpustili iz rok, po dveh zaporednih točkah Mujanovića pa je Slovenija prišla do tretjega niza.

Šele v četrtem nizu je katera od ekip povedla za štiri točke (9:5), ko je to uspelo Poljakom. Ti so izkoristili malce bolj raztreseno igro z večjim številom napak Slovencev. Po zaostanku šestih točk so Solijevi varovanci strnili vrste, se po asu Mujanovića približali na tri točke (12:15), česa več pa niso zmogli in še drugič v dveh dneh je dvoboj odločil peti niz.

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Ta se je začel z dvema uspešnima blokoma Poljakov in dvema napakama Slovencev za hitrih 0:4. Vrnitev je bila ekspresna po 33. točki Mujanovića in bloku Šena za vodstvo s 7:6, toda Poljaki so se nato znova oddaljili na tri točke. Slovencem sta uspeli še dve vrnitvi, četrto zaključno žogico pa je v zmago pretvoril izjemni Mujanović z zvitim kratkim servisom.

V maratonskem obračunu se je v slovenski vrsti izkazal Mujanović, ki je dosegel kar 37 točk, 16 jih je dodal Šen, 12 Jan Kozamernik, 11 pa Bračko.

V nadaljevanju turnirja v Linyiju Slovence po dnevu premora čakata še sobotna tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri.

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slovenija poljska odbojka liga narodov nik mujanović drugi športi

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