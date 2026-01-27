Naslovnica
Slovenci po porazu v en glas: 'Stal nas je slab prvi polčas'

Malmö, 27. 01. 2026 21.11 pred 36 minutami 3 min branja 6

Avtor:
L.M.
Slovenija - Hrvaška

Slovenski rokometaši so si s porazom proti Hrvaški praktično zapečatili usodo in bodo izpadli v glavnem delu letošnjega evropskega prvenstva. Proti južnim sosedom so varovanci Uroša Zormana odigrali čvrsto in bojevito igro, ki pa na koncu ni zadostovala niti za točko. Vsi iz slovenskega taborja se strinjajo, da je k porazu največ prispeval slab uvod v tekmo, kjer so si Hrvati priigrali zgodnje vodstvo.

Slovenija - Hrvaška
Slovenija - Hrvaška
FOTO: RZS

"Vedeli smo, da bo šlo za moški rokomet, kar se je kazalo vseh 60 minut. Kontakta je bilo ogromno. Z naše strani je bilo veliko tehničnih napak, zaradi česar smo v prvem delu tudi izgubili stik z njimi. Ob polčasu smo se pogovorili, dogovorili, tudi energija je bila boljša. Ujeli smo jih in imeli tisti moment, ko veš, da jih boš dobil. V tistem trenutku so bile tudi sodniške odločitve malo čudne, pobegnili so nam in nismo več našli priključka. V tej rotaciji se nam je poznala odsotnost Andraža Makuca, še posebej ker pač gojimo tak slog rokometa. Fantje so odigrali moško, si želeli, zato jim nimam česa očitat. Mogoče nas je krajša klop malce presekala, mogoče bi potrebovali več rotacij. Želiš vedno najboljše, a včasih izpade, kot izpade. Hrvaška je zasluženo zmagala," je po bolečem porazu svoje misli strnil selektor Slovenije Uroš Zorman.

Zorman je bil po tekmi kritičen tudi do natrpanega urnika, s katerim se morajo rokometaši soočati. Slovence že manj kot 24 ur po tekmi s Hrvaško čaka še obračun z izbrano vrsto Islandije, ki bo za varovance 46-letnika bržkone zadnji na letošnjem evropskem prvenstvu: "Fantje bi se morda bolje odzvali, če bi imeli kakšen dan več počitka. Ritem je izredno naporen, že jutri nas čaka nova tekma z Islandijo. V 24 urah bomo morali odigrati dve ključni tekmi za preboj v polfinale, tega ne vidimo v nobenem drugem športu. To je ena od slabosti rokometa. Tisti, ki se bo uvrstil v polfinale, bo imel en dan, da potuje na mesto tekme, potem pa ga že v petek čaka novo srečanje. Tukaj nekaj ni v redu, mislim, da bi se s tem strinjali vsi, ki sodelujejo. Kljub temu pa nas je še dodatno ovirala tudi malce krajša klop."

Proti Hrvaški se je v igralski kader vrnil Matic Suholežnik, ki je odslužil svojo kazen s tekme proti Ferskim otokom. 202 centimetrov visoki krožni napadalec ljubljanskega Slovana meni, da končni rezultat ne prikaže realne slike: "Mislim, da smo izgubljali preveč žog. Mislim, da končna razlika ni čisto točna, bili smo veliko bližje Hrvaški. Kljub temu so bili Hrvati nocoj boljši, moramo jim čestitati in iti naprej. Čaka nas še ena tekma, ki jo bomo odigrali stoodstotno in upali, da se poslovimo z zmago."

Domen Makuc, ki si je z Domnom Novakom delil naziv najboljšega strelca Slovenije proti Hrvaški, pa ni istega mnenja. V svoji izjavi po tekmi pod vprašaj postavlja tudi sodniški kriterij: "Na tekmo smo se dobro pripravili, niso nas presenetili. V napadu smo odigrali dobro in čvrsto, bili smo tudi 'tepeni'. Ko smo v obrambi poskušali z enakim prijemom, kot naši nasprotniki, smo bili za to kaznovani. Verjeli smo do konca, še vedno imamo teoretične možnosti za nadaljevanje in zato še naprej verjamemo."

Kakšna tekma, kakšna zmaga! Hrvati se zahvaljujejo bogu in puncam

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
27. 01. 2026 21.47
Glavni krivec je Zorman !!! Slabo je vodil tekmo nastavil je slabo taktiko v obrambi in napadu . Ponovno nas je pokopal z igro brez vratarja in ni zamenjal v drugem polčasu golmana ker ni branil popolnoma nič.
Odgovori
0 0
ummax
27. 01. 2026 21.41
S to ekipo se igra dobro, nismo pa material za medaljo. Torej ni razloga za žalost. Na koncu gledano ne bomo premagali nobenega "težkokategornika", uspeh pa temu primeren in realen.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
27. 01. 2026 21.34
Ekipa zelo slabo vodena iz strani Zormana.
Odgovori
+2
3 1
Mladi? Plasto
27. 01. 2026 21.33
sami izgovori ..... na sp pod vujovičem , smo zaostajali 7al 8golov par minut pred koncem pa smo jih zmagal !!! .... in pol je prvi polcajt kriv ????!!!!!! -dejte bit mal resni prosim :D !
Odgovori
+1
2 1
borjac
27. 01. 2026 21.29
Dobro je fantje , glave gor , viroza , pomanjkanje energije , par tehničnih napak , Hrvati so fizično močnejši , tepli so nas kot vole , sodniki pa nič piskali , udarec Hrvata v obraz 2 minuti , prekršek Jovičiča pa rdeč karton , ... samo spomnite se kolikokrat so sodniki dvignili roko za dolg napad Slovencem , za Hrvate pa ?? pa še kaj bi se našlo , v taki tekmi par napačnih sojenj spremeni potek , še posebej če loviš rezultat... zato fantje glave gor , gremo naprej.
Odgovori
+1
2 1
Kolllerik
27. 01. 2026 21.43
👍
Odgovori
0 0
bibaleze
