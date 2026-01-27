Slovenci po porazu v en glas: 'Stal nas je slab prvi polčas'

Slovenija - Hrvaška FOTO: RZS

"Vedeli smo, da bo šlo za moški rokomet, kar se je kazalo vseh 60 minut. Kontakta je bilo ogromno. Z naše strani je bilo veliko tehničnih napak, zaradi česar smo v prvem delu tudi izgubili stik z njimi. Ob polčasu smo se pogovorili, dogovorili, tudi energija je bila boljša. Ujeli smo jih in imeli tisti moment, ko veš, da jih boš dobil. V tistem trenutku so bile tudi sodniške odločitve malo čudne, pobegnili so nam in nismo več našli priključka. V tej rotaciji se nam je poznala odsotnost Andraža Makuca, še posebej ker pač gojimo tak slog rokometa. Fantje so odigrali moško, si želeli, zato jim nimam česa očitat. Mogoče nas je krajša klop malce presekala, mogoče bi potrebovali več rotacij. Želiš vedno najboljše, a včasih izpade, kot izpade. Hrvaška je zasluženo zmagala," je po bolečem porazu svoje misli strnil selektor Slovenije Uroš Zorman.

Zorman je bil po tekmi kritičen tudi do natrpanega urnika, s katerim se morajo rokometaši soočati. Slovence že manj kot 24 ur po tekmi s Hrvaško čaka še obračun z izbrano vrsto Islandije, ki bo za varovance 46-letnika bržkone zadnji na letošnjem evropskem prvenstvu: "Fantje bi se morda bolje odzvali, če bi imeli kakšen dan več počitka. Ritem je izredno naporen, že jutri nas čaka nova tekma z Islandijo. V 24 urah bomo morali odigrati dve ključni tekmi za preboj v polfinale, tega ne vidimo v nobenem drugem športu. To je ena od slabosti rokometa. Tisti, ki se bo uvrstil v polfinale, bo imel en dan, da potuje na mesto tekme, potem pa ga že v petek čaka novo srečanje. Tukaj nekaj ni v redu, mislim, da bi se s tem strinjali vsi, ki sodelujejo. Kljub temu pa nas je še dodatno ovirala tudi malce krajša klop."

Proti Hrvaški se je v igralski kader vrnil Matic Suholežnik, ki je odslužil svojo kazen s tekme proti Ferskim otokom. 202 centimetrov visoki krožni napadalec ljubljanskega Slovana meni, da končni rezultat ne prikaže realne slike: "Mislim, da smo izgubljali preveč žog. Mislim, da končna razlika ni čisto točna, bili smo veliko bližje Hrvaški. Kljub temu so bili Hrvati nocoj boljši, moramo jim čestitati in iti naprej. Čaka nas še ena tekma, ki jo bomo odigrali stoodstotno in upali, da se poslovimo z zmago."