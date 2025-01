Slovenci poraz pripisujejo številnim tehničnim napakam in odličnemu vratarju

Slovenska rokometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu ni prestala prvega pravega preizkusa. Slovenci so bili proti Islandiji, ki je slavila z 18:23, nemočni, v slovenskem taboru pa poraz pripisujejo predvem številnim tehničnim napakam in vrhunski predstavi islandskega vratarja Viktorja Gislija Hallgrimssona.

Slovenija je bledo vstopila v dvoboj z Islandijo, ki je prinašal prvo mesto v skupini H in pomembni dve točki za naslednjo fazo svetovnega prvenstva. Številne tehnične napake in izgubljene žoge so Islandcem omogočile hitre protinapade ter lahke zadetke. Dodatne nevšečnosti je slovenskim rokometašem povzročal tudi islandski vratar Viktor Gisli Hallgrimsson, ki je na koncu zbral 15 obramb. Slovenija si je do odmora priigrala šest golov zaostanka (8:14), česar v drugem polčasu ni uspela nadoknaditi (18:23).

Zorman ni bil zadovoljen s koncentracijo svojih fantov "Statistika je jasna. Njihov vratar je imel 15 obramb, še vsaj štiri žoge smo vrgli čez gol, 15 tehničnih napak ... Za takšen nivo, za takšno tekmo je to zagotovo nesprejemljivo in ne moreš računati, da boš na koncu tekmo zmagal. Nismo se držali navodil. Pred tekmo smo govorili o stvareh, ki jih ne smemo početi, toda na začetku srečanja smo počeli prav to. Na koncu precej tehničnih napak, njihov vratar pa je imel izjemen dan. V drugem polčasu smo skušali nadoknaditi zaostanek, a nam ni uspelo. Islandija si je zaslužila zmago," je bil po tekmi odkrit slovenski selektor Uroš Zorman.

Slovenski selektor Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Zorman je bil sicer zadovoljen z igro na postavljeno obrambo in pristopom ter borbo svojih varovancev, priložnost za izboljšave pa vidi predvsem v boljši koncentraciji pri gradnji napadov in zaključku akcij. "Težek poraz, toda ko je na drugi strani vratar, ki ubrani skoraj polovico strelov, tekme enostavno ne moreš dobiti. Po drugi strani pa smo tudi mi naredili preveč tehničnih napak, preko katerih so prišli do lahkih zadetkov in si ustvarili neko razliko. Poskušali smo se priključiti, vendar pa se je vratar izkazal vedno, ko smo prišli do neke priložnosti za povratek. Moramo priznati, da so bili tokrat boljši. Pozitivna stvar je, da smo drugi polčas dobili," je dejal Blaž Janc, ki je bil s štirimi zadetki najboljši strelec Slovenije.

Slovenski kapetan Blaž Janc FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenski kapetan ob tem dodaja: "V športu imaš dneve, ko lahko zadaneš vsak met, in dneve, ko ti ne gre nič od rok. Proti Islandiji je bil dan, ko nam nič ni šlo. Po dolgem času ena izmed slabših predstav, moramo biti kritični. Kljub vsemu smo se borili do konca, na koncu koncev smo prišli do izdelanih metov, ampak vratar je bil res vrhunski, Islandci pa so to izkoristili v svoj prid." V islandskem taboru zadovoljni z obrambno predstavo Islandski selektor Snorri Steinn Gudjonsson zasluge za zmago pripisuje dobri obrambni predstavi: "Ključ do zmage je bila odlična igra v obrambi. Dobro smo se pripravili na tekmeca, bili smo osredotočeni. Lahko bi dosegli več zadetkov, toda slovenski vratar je dobro branil."

Islandski vratar Viktor Gisli Hallgrimsson, ki v višino meri 203 cm. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Vsekakor pa dve točki Islandije ležita tudi močno na duši 203 cm visokega orjaka v islandskih vratih, ki je ubranil skoraj polovico slovenskih poskusov (15 od 33 strelov). "Bila je težka tekma, Slovenija je odlična ekipa, zato sem zelo vesel za zmago. Slovenija premore odlične organizatorje igre, zanje ni ravno značilno, da so napravili toliko napak. Naš načrt je bil, da odigramo agresivno v obrambi, česar smo se tudi držali," je bil po tekmi zadovoljen Hallgrimsson, ki je bil povsem zasluženo izbran za najboljšega posameznika obračuna. Hallgrimsson Islandijo popeljal do zmage Islandski vratar se je s svojimi izjemnimi obrambami trdno zasidral v mislih slovenskih igralcev, ki so se ob njegovih bravuroznih posredovanjih znašli v psihološki blokadi. "Ko ti vratar ubrani tri, štiri strele, na koncu že sam pri sebi ne veš, kam vreči žogo. Ko ti ne gre, ni lahko, vratar pa je imel dober dan v pravem trenutku," je priznal Borut Mačkovšek, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustil uvodni tekmi Slovenije.

Borut Mačkovšek na tekmi z Islandijo v napadu ni imel najboljšega dne. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Najvišji slovenski rokometaš, ki je specialist za obrambne naloge, se zaveda, da bodo morali skupaj s soigralci za preboj v četrtfinale premagati vse tri preostale tekmece. "Dali bomo vse od sebe, zavedamo se, kaj je na kocki. Sam bi rekel, da sta Egipt in Hrvaška po kvaliteti podobni ekipi kot Islandija." Slovence pa najprej čaka Argentina, po besedah selektorja Zormana na papirju nekoliko lažji tekmec. "Na terenu nam zagotovo ne bo lahko, ampak mogoče se z zmago spet dvignemo in nam bo potem lažje," dodaja slovenski strateg, ki ni zadovoljen s (pre)natrpanim urnikom tekem: "Letošnji sistem, sploh naša skupina, je malce kritičen. Tekme si sledijo na vsaka dva dneva, kar je malo nehumano."

