Slovenci pred polno dvorano Spodek izzivajo domačine

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se ne bojijo na domačem zaključnem turnirju dokazovanja željnih Poljakov. V primeru zmage nad gostitelji bi zadržali možnosti za preboj v četrtfinale, na katerega poleg Slovencev ciljajo tudi Francozi, Španci, Poljaki in Črnogorci, ki se bodo v glavnem delu tekmovanja med 18. in 22. januarjem združili v Krakovu.

Poljaki so na svojem prvem dvoboju izgubili proti Francozom za dva gola, a so bili večji del tekme povsem enakovredni šestkratnim svetovnim prvakom.

Slovenski rokometni prvokategorniki so na zadnji medsebojni tekmi na velikih tekmovanjih Poljake položili na kolena, na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 so v Göteborgu zmagali s 26:23. Njuna kvalifikacijska obračuna za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 pa sta se končala s po eno zmago na obeh straneh.