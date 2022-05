Slovenci pred začetkom elitnega SP nestrpno čakajo kongres IIHF

Letošnje SP je doživelo nekaj pomembnih sprememb le nekaj tednov pred začetkom. Po tem, ko je IIHF zaradi vojne v Ukrajini suspendirala rusko in belorusko zvezo ter prepovedala reprezentancama, da bi nastopili na tekmovanju, so sredi marca našli hitro rešitev za zapolnitev obeh izpraznjenih mest.

Namesto izključenih Rusije in Belorusije sta njuni mesti zasedli Avstrija in Francija, ki bi sicer po prvotnih načrtih morali igrati na drugoligaškem SP v Ljubljani in sta bili med temi ekipami najvišje na svetovni lestvici.

To pravkar končano tekmovanje (za Slovenijo je bilo nadvse uspešno, saj je domača reprezentanca zmagala in se po petih letih vrnila med elito) je tako ostalo samo s petimi članicami, Slovenijo, Južno Korejo, Madžarsko, Romunijo in Litvo, ki so jo tja poslali iz tretjega kakovostnega razreda svetovnega hokeja.

Na elitnem SP se – razen teh dveh novih ekip – ne bo spremenilo nič, je takrat obljubila IIHF. Še vedno velja, da bosta zadnji ekipi po rednem delu v predtekmovanju izpadli na SP divizije I (skupina A) naslednje leto, vozovnici za leto 2023 med elito pa sta si v Ljubljani priigrali Slovenija in Madžarska.

Francija je v predtekmovalni skupini A, ki bo igrala v Helsinkih, zamenjala Rusijo, Avstrija pa je zasedla mesto Belorusije v Tampereju. V skupini A so še Kanada, Nemčija, Švica, Slovaška, Danska, Kazahstan in Italija, v skupini B pa Finska, ZDA, Švedska, Češka, Latvija, Norveška in Velika Britanija. Nespremenjen je ostal tudi urnik tekmovanja, na katerem so obe izključeni ekipi zamenjali z novima.

Ne povsem dorečena sicer ostajata status obeh izključenih ekip in format tekmovanja ob morebitni vrnitvi obeh reprezentanc na tekmovanja. Najverjetneje bo tudi o tem odločal kongres IIHF, ki bo na sporedu zadnje dni prvenstva, za Slovenijo pa bo takrat na mizi še ena zelo pomembna odločitev.