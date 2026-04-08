Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski vaterpolisti morali priznati premoč Slovakom

Valletta, 08. 04. 2026 16.47 pred dvema dnevoma 1 min branja 2

Avtor:
STA
Vaterpolo Slovenija

Slovenska vaterpolska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem pokalu divizije 2 na Malti izgubila proti Slovaški z 8:13 (2:2, 1:2, 2:5, 3:4). V torek je Slovenija s 15:22 izgubila z Nemčijo, v četrtek je v predtekmovalnem delu na sporedu še tekma z Gruzijo.

Slovenski vaterpolisti
Slovenski vaterpolisti
FOTO: Profimedia

Slovenski vaterpolisti brez poškodovanih kapetana Jaše Kadivca, Nikole Miletića in Aleksandra Paunovića so tudi proti Slovaški zdržali en polčas in prikazali solidno predstavo. V drugem so Slovaki zagospodarili v bazenu in zanesljivo dobili dvoboj. V prvem delu je Nace Štromajer z goloma v uvodni četrtini poskrbel, da je izid ostal poravnan, v drugi je zadel Miha Šantak in tekmeci so ob menjavi strani vodili le za gol.

Odločilno prednost so si Slovaki priigrali v tretjem delu, ko je Maroš Tkač zadel štirikrat, enkrat pa Adam Furman in pri izidu 3:9 je bil zmagovalec praktično znan. Štromajer in kapetan Aljaž Troppan sta kozmetično popravila razliko.

Ko je Štromajer v zadnjem delu zadel še četrtič, se je pri izidu 6:9 vrnil kanček upanja, ki pa so ga Slovaki hitro pokopali z novima zadetkoma. Vukašin Stefanović in Štromajer sta minuto in 44 sekund pred koncem spet znižala na 8:11, a je bilo za preobrat prepozno, saj je Furman v naslednjem napadu s petmetrovke spet povišal razliko.

vaterpolo svetovni pokal slovaška divizija 2 poraz

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sapphireitaly
08. 04. 2026 21.54
Stefanović, Miletić, Paunović... A je kakšen Slovenc v ekipi sploh?
Odgovori
0 0
kuzapazi5
08. 04. 2026 21.23
Slovaki so spotikali naše :-)
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641