Slovenski vaterpolisti morali priznati premoč Slovakom

Slovenski vaterpolisti brez poškodovanih kapetana Jaše Kadivca, Nikole Miletića in Aleksandra Paunovića so tudi proti Slovaški zdržali en polčas in prikazali solidno predstavo. V drugem so Slovaki zagospodarili v bazenu in zanesljivo dobili dvoboj. V prvem delu je Nace Štromajer z goloma v uvodni četrtini poskrbel, da je izid ostal poravnan, v drugi je zadel Miha Šantak in tekmeci so ob menjavi strani vodili le za gol.

Odločilno prednost so si Slovaki priigrali v tretjem delu, ko je Maroš Tkač zadel štirikrat, enkrat pa Adam Furman in pri izidu 3:9 je bil zmagovalec praktično znan. Štromajer in kapetan Aljaž Troppan sta kozmetično popravila razliko.

Ko je Štromajer v zadnjem delu zadel še četrtič, se je pri izidu 6:9 vrnil kanček upanja, ki pa so ga Slovaki hitro pokopali z novima zadetkoma. Vukašin Stefanović in Štromajer sta minuto in 44 sekund pred koncem spet znižala na 8:11, a je bilo za preobrat prepozno, saj je Furman v naslednjem napadu s petmetrovke spet povišal razliko.