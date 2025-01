Slovenski rokometaši na prvi tekmi brez Ferlina in Mačkovška

OGLAS

Slovenski selektor Uroš Zorman je določil 18 igralcev, ki bodo na mundialu branili barve Slovenije. Izmed 20 igralcev, ki so na pripravah na prvenstvo ugnali Alžirijo in Katar, nato pa klonili na generalki s Hrvati, sta doma ostala Mitja Janc in Matic Suholežnik.

Slovenijo bodo zastopali krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Domen Makuc, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Miha Kavčič ter vratarji Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak. A na prvi tekmi Zorman ne bo mogel računati na vse omenjene. Slovenija bo proti Kubi nastopila brez Mačkovška, ki ima zdravstvene težave, in Ferlina, ki se sooča z lažjo poškodbo mišice na nogi.

Slovenija je proti Kubi izrazit favorit, a selektor Zorman pred tekmo poudarja: "Imajo izjemno morfologijo, fiziko, moč in pa kilograme na vseh pozicijah. Mislim, da tudi levo krilo meri krepko čez 190 centimetrov. Poleg tega so na določenih pozicijah tudi hitri, še posebej dobri pa so pri strelih od daleč. Je pa res, nekoliko jim primanjkuje discipline v napadu in obrambi."