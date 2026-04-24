Slovenija po preobratu do zmage v pripravah na SP

Slovenci so začeli priprave na največje tekmovanje v sezoni. Po nekaj uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu so odpotovali na Poljsko. Danes in v soboto merijo moči z gostitelji, v torek pa bodo njihovi tekmeci še Kazahstanci. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško SP, ki se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.

Slovenija pod vodstvom selektorja Eda Terglava je priprave na SP najmočnejše skupine šele dobro začela, prva tekma pa jo v Fribourgu čaka 16. maja s Češko.

Na Poljskem je v tem delu priprav sicer 27 igralcev, med njimi je tudi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Danes sta bila v postavi za tekmo tako Žan Us in Luka Kolin, priložnost med vratnicama je dobil Us.