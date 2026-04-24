Zimski športi

Slovenija po preobratu do zmage v pripravah na SP

Varšava, 24. 04. 2026 20.43 pred 33 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Hokej

Slovenska hokejska reprezentanca je v poljskem Tychyju odigrala prvo od petih prijateljskih tekem v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici. Slovenija je gostitelje Poljake premagala s 3:2. V Tychyju se bosta v soboto ti ekipi pomerili še enkrat.

Slovenci so začeli priprave na največje tekmovanje v sezoni. Po nekaj uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu so odpotovali na Poljsko. Danes in v soboto merijo moči z gostitelji, v torek pa bodo njihovi tekmeci še Kazahstanci. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško SP, ki se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.

Slovenija pod vodstvom selektorja Eda Terglava je priprave na SP najmočnejše skupine šele dobro začela, prva tekma pa jo v Fribourgu čaka 16. maja s Češko.

Na Poljskem je v tem delu priprav sicer 27 igralcev, med njimi je tudi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Danes sta bila v postavi za tekmo tako Žan Us in Luka Kolin, priložnost med vratnicama je dobil Us.

Slovenija - Poljska
FOTO: Profimedia

Slovenija je povedla v 12. minuti z golom Žana Jezovška, po poljskem izenačenju in vodstvu ob koncu prve tretjine pa je nato v 36. minuti za izenačenje na 2:2 zadel Filip Sitar.

Takoj na začetku zadnje tretjine je zadel še Marcel Mahkovec za novo vodstvo Slovenije, ki so ga gostje zadržali kljub nekaj izključitvam ob koncu in poskusu Poljske brez vratarja v zadnji minuti.

V nadaljevanju priprav izbrance Terglava čakata še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci.

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.

Izid, prijateljska tekma:

Poljska - Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Jezovšek 12.; Krezolek 18.; Chmielewski 19.; Sitar 36., Mahkovec 42.

hokej slovenija zimski športi

