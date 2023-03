Slovenski dirkači tudi brez Tima Gajserja optimistično v novo sezono

Jan Pancar je lani sezono MX2 končal kot 11. in to brez odpeljanih vseh dirk in kot zasebnik. To je med tovarniškimi ekipami oziroma dirkači seveda odlično. Na veliki nagradi Nemčije je bil celo šesti, v prvi vožnji peti. Kaj pričakuje letos, ko bo njegova zadnja sezona pred prestopom v elitni razred, nam je zaupal v pogovoru na Vranskem: