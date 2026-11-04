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Zgodba se razvija

Slovenci ohranjajo visoko prednost (36:25)*

Koper, 04. 11. 2026 18.01 pred 6 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Lu.M +1
Slovenija - Bosni in Hercegovina

Slovenska rokometna reprezentanca proti Bosni in Hercegovini odpira kvalifikacije za evropsko prvenstvo na Portugalskem ter v Španiji in Švici 2028. V soboto Slovence čaka še dvoboj z Izraelom. Prvi polčas je z 22:11 dobila Slovenija.

Za slovensko izbrano vrsto je prvi zadetek na tekmi zabil Domen Makuc, z obrambo pa se je že v uvodni akciji izkazal vratar Jože Baznik. Po prvih petih minutah so si naši rokometaši z dobro igro v napadu in organizirano obrambo priigrali vodstvo s 4:1. S parom odličnih obramb pa se je izkazal tudi gostujoči vratar Zoran Radić, ki je preprečil še večjo slovensko prednost. Gostje tudi v nadaljevanju uvodnih 10 minut niso uspeli parirati kakovosti, hitrosti in doslednosti Slovencev, ki so venomer držali prednost nekaj zadetkov.

Po 14 minutah igre je Kristjan Horžen izkoristil prazna gostujoča vrata in postavil izid 10:4, kar je gostujočega stratega Damirja Doborca prisililo v prvo minuto odmora. Grd udarec je prejel Domen Makuc, ki je moral okrvavljen zapustiti teren in prejeti zdravniško pomoč. Slovenci so v napadu doživeli nekakšen blok in skoraj štiri minute niso dosegli gola. Strelski post je prekinil Blaž Janc. Kljub temu se bosanskih rokometašem ni uspelo vrniti v tekmo.

Selektor Uroš Zorman je bil lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev v dvoboju z Bosno in Hercegovino.
Selektor Uroš Zorman je bil lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev v dvoboju z Bosno in Hercegovino.
FOTO: Damjan Žibert

Naši rokometaši so prvo polovico igre z lahkoto pripeljali do konca. Končni izid polčasa je bil 22:11. Tudi v nadaljevanju smo spremljali dominantno predstavo varovancev selektorja Uroša Zormana. Z agresivno obrambo in kombinatornim napadom so iz minute v minuto višali svojo prednost. Ta je v 43. minuti znašala že +10 (28:18). Veseli dejstvo, da je vsak reprezentant, ki je vstopil v igro, maksimalno izkoristil svojo priložnost.

Ko je svoje dodal še Miljan Vujović, ki je v vratih zamenjal v prvem polčasu razpoloženega Baznika, se je slovenska prednost do vstopa v končnico tekme gibala okoli 10 zadetkov (32:22, 34:24).

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028, skupina 5, izid:

Slovenija - Bosna in Hercegovina -:- (22:11)

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slovenija rokomet bosna in hercegovina kvalifikacije za ep 2028 skupina 5

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KOMENTARJI5

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vrtnar_1
04. 11. 2026 19.16
Gledam koliko bosanskih navijačev je na tekmi. Zgleda, da ima BIH res zveste navijače, da jim sledijo na gostujočih tekmah.
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+1
1 0
Castrum
04. 11. 2026 18.40
V času "Juge" so nas imeli za "skijaše". Danes je Slovenija v moštvenih športiih športna velesila za BiH, Hrvaško, Srbijo,Makedonijo..
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+1
2 1
Panter 63
04. 11. 2026 19.16
Velesila😂😂😂v skokih in kolesarstvu.
Odgovori
0 0
Panter 63
04. 11. 2026 19.25
Pa še v odbojki ima Srbija 5 x več medalj(23) kakor Slovenija (5). Šport kje se Največ Slovenijanajvec ponosna.
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0 0
spehinprsut
04. 11. 2026 18.26
Laganica.
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+1
1 0
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