Slovenci ohranjajo visoko prednost (36:25)*

Za slovensko izbrano vrsto je prvi zadetek na tekmi zabil Domen Makuc, z obrambo pa se je že v uvodni akciji izkazal vratar Jože Baznik. Po prvih petih minutah so si naši rokometaši z dobro igro v napadu in organizirano obrambo priigrali vodstvo s 4:1. S parom odličnih obramb pa se je izkazal tudi gostujoči vratar Zoran Radić, ki je preprečil še večjo slovensko prednost. Gostje tudi v nadaljevanju uvodnih 10 minut niso uspeli parirati kakovosti, hitrosti in doslednosti Slovencev, ki so venomer držali prednost nekaj zadetkov.

Po 14 minutah igre je Kristjan Horžen izkoristil prazna gostujoča vrata in postavil izid 10:4, kar je gostujočega stratega Damirja Doborca prisililo v prvo minuto odmora. Grd udarec je prejel Domen Makuc, ki je moral okrvavljen zapustiti teren in prejeti zdravniško pomoč. Slovenci so v napadu doživeli nekakšen blok in skoraj štiri minute niso dosegli gola. Strelski post je prekinil Blaž Janc. Kljub temu se bosanskih rokometašem ni uspelo vrniti v tekmo.