Slovenci proti Francozom za prvo mesto v skupini B, 6-8*

Šestkratni svetovni ter po trikratni olimpijski in evropski prvaki iz Francije so absolutni favoriti na današnjem obračunu. Slovenski rokometaši imajo proti njim izrazito negativno statistiko na velikih tekmovanjih, dosegli so le eno zmago na domačem evropskem prvenstvu 2004. Na dosedanjih petih tekmah na svetovnih prvenstvih so le enkrat remizirali v Tuniziji (2005) in doživeli štiri poraze v Franciji (2003 in 2017) ter Nemčiji (2007) in Katarju (2015).

Na današnji tekmi ne bo nastopil rahlo poškodovani Borut Mačkovšek, selektorju Urošu Zormanu pa bo na voljo Grega Krečič, ki je zaradi okužbe z novim koronavirusom manjkal na uvodnih dveh tekmah v Katovicah.