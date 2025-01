Slovenci proti Islandcem: Prvi veliki test na svetovnem prvenstvu

OGLAS

Vse od leta 2011, ko so Islandci na Švedskem zasedli šesto mesto, se Islandija na svetovnih prvenstvih ni uvrstila med 10 najboljših ekip. Islandijo je v zadnjih letih spremljala menjava generacije, kar dokazuje tudi mundial izpred štirih letih, ko je z 20. mestom dosegla svojo najslabšo uvrstitev. Vendarle pa je bil na zadnjem prvenstvu opazen napredek, ko je Islandija izgubila le dve tekmi - proti Madžarski in Švedski - ter končala na 12. mestu. Mlajši igralci počasi prihajajo v ospredje, tu sta 24-letni vratar Viktor Gisli Hallgrimsson, ki v višino meri 203 cm, in 22-letni Thorsteinn Leo Gunnarsson, ki je visok kar 208 cm.

Ob tem svoje prispevajo tudi nekateri izkušenejši rokometaši kot sta Aron Palmarsson in Bjarki Mar Elisson, ki sta v reprezentančnem dresu skupaj dosegla več kot 1.000 zadetkov. "Ekipa je dobro sestavljena iz izkušenih in mladih igralcev," meni Palmarsson, ki upa, da bo na tem turnirju s soigralci dosegel velik dosežek. Pred začetkom prvenstva je bilo sicer precej govora o tem, da bo eden izmed glavnih igralcev Islandije Palmarsson izpustil prvi del tekmovanja, toda legendarni Islandec se je po poškodbi predčasno vrnil na igrišče. Odigral je prvih 16 minut na tekmi s Kubo, dosegel tri zadetke in štirikrat asistiral, nato pa sedel na klop ter preostalih 44 minut obračun spremljal kot gledalec.

Bodo pa pri Islandiji, ki jo v večji meri sestavljajo člani nemških klubov, pogrešali Omarja Ingija Magnussona, ki si je v začetku decembra med igranjem za Magdeburg poškodoval desni gleženj.

Islandci so se pred začetkom prvenestva dvakrat pomerili z močno zasedbo Švedske, prvič so remizirali (27:27), drugič pa izgubili (26:24). Mundial so odprli zanesljivo z dvema visokima zmagama nad Zelenortskimi otoki (34:21) in Kubo (40:19), njihova gol razlika pa je enaka slovenski. Doslej je največ zadetkov zbral Orri Freyr Thorkelsson (13), z osmimi goli pa mu sledi Odinn Thor Rikharsson.

"Vsi vemo, kaj Islandija pomeni v rokometu, zato se bomo morali maksimalno pripraviti. Moramo odigrati po najboljših močeh s čim manj tehničnih napak," se je tekmeca dotaknil slovenski selektor Uroš Zorman. Islandijo, ki ima v povprečju nekoliko mlajšo in višjo ekipo v primerjavi s Slovenijo, krasi hiter pretok igre, močni pa so tudi v igri ena na ena. "Gre za kompletno zasedbo, čeprav ne daje tega videza. Po višini, kilogramih in slogu igre smo si dokaj podobni, seveda ima islandska igra veliko več skandinavskega pridiha," je še dodal Zorman.

Slovenija in Islandija sta se v zadnjih 13 letih na velikih tekmovanjih pomerili trikrat. Slovenci so bili dvakrat uspešnejši na evropskem prvenstvu in enkrat na svetovnem, medtem ko so Islandci dobili dve kvalifikacijski tekmi v boju za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Tokrat zmaga prinaša velik kapital za drugi del tekmovanja, hkrati pa bo ta 'prvi finale' dober pokazatelj, kam lahko Slovenci ciljajo na tem prvenstvu.