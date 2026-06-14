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Drugi športi

Slovenci proti Japonski utrpeli prvi poraz v Ligi narodov

Nanjing, 14. 06. 2026 16.22 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Slovenija - Japonska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Linyiju na Kitajskem izgubila proti Japonski z 1:3 (25, -16, -22, -22). Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju po treh tesnih zmagah doživeli prvi poraz.

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Slovenci so prvi turnir lige narodov na Kitajskem začeli s tremi tesnimi zmagami s 3:2. V petih nizih so padli Kitajci, Poljaki in Kubanci, tako da so Slovenci kljub precejšnjemu nihanju v igri neporaženi krojili vrh lige. Tam so tudi današnji tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca, ki so prav tako nanizali tri zmage proti Ukrajini, Poljski in Kitajski. Tudi na svetovni lestvici sta ekipi praktično enaki, pred tekmo so jih ločile le dobre štiri točke, Slovenci so bili peti, Japonci šesti. V okviru lige narodov sta se ekipi vključno z današnjo tekmo pomerili že sedemkrat, Slovenija ostaja pri le eni zmagi.

Danes je pomlajena slovenska izbrana vrsta, italijanski strateg Fabio Soli je spet dodobra premešal začetno postavo, borbeno parirala udarni japonski postavi, a morala na koncu prvič v letošnji ligi narodov priznati premoč tekmecu. Še vedno je pri vrhu lige, trenutno na četrtem mestu, medtem ko so stoodstotni Japonci na prvem mestu. Za slovensko reprezentanco je bil danes z 21 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 18 točk, Klemen Šen pa 11.

Slovenija - Japonska
Slovenija - Japonska
FOTO: VNL

Slovenske odbojkarje zdaj čaka nekaj dni počitka in priprav na drugi turnir lige narodov, ki ga bodo med 24. in 28. junijem igrali pred domačimi navijači v Ljubljani. Tekmeci bodo Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani. Turnir boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

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korcula1
14. 06. 2026 17.27
Serve, serve in serve
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