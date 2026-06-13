Slovenci proti Kubi znova slavili po petih nizih

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so za uvod letošnje lige narodov vpisali dve tesni zmagi s 3:2. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake. Po dveh zmagah so tekmo pričakali kot peta reprezentanca sveta. Kuba, ki je izgubila obe uvodni tekmi lige proti Poljski in Ukrajini, je 14. na svetu. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.

A tudi danes je slovenska izbrana vrsta prikazala igro z veliko nihanji oziroma tremi zelo dobrimi in dvema precej slabšima nizoma. Po še tretji zmagi v petih nizih pa so neporaženi Slovenci vseeno pri vrhu lige narodov. Soli je danes spet premešal začetno postavo, med drugim je v uvodu namenil počitek junaku zmage nad Poljsko Niku Mujanoviću, v igro sta se vrnila Rok Možič in Tonček Štern.

Prvi niz je tekel dobro, Slovenci so prvi prišli do oprijemljive prednosti štirih točk (7:3), z blokom Možiča in štirimi zaporednimi točkami pa pobegnili na +7 (15:8). Z novimi tremi točkami zapovrstjo je bilo +9 (22:13), prednost pa je do konca niza narasla do dvomestnega števila. Drugi se je začel podobno, po asu Šterna je Slovenija prva prišla do treh točk plusa (6:3). Nadaljevali so v dobrem ritmu in prednost je bila hitro +5 (9:4). Zatem pa je zbranost Slovencem popustila. Kubanci so z delnim izidom 5:0 izenačili na deveti točki in po dolgem času povedli pri 12:11. Sledila je igra točko za točko, a so Kubanci držali rahlo prednost. Slovenija je izenačila na 21. in še enkrat na 24. točki, a so bili v končnici niza boljši Kubanci.