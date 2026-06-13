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Slovenci proti Kubi znova slavili po petih nizih

Nanjing, 13. 06. 2026 16.52 pred 41 minutami 3 min branja 1

Avtor:
STA
Slovenija - Kuba

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi lige narodov v Linyiju na Kitajskem premagala Kubo s 3:2 (15, -26, -19, 14, 11). Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju dosegli tretjo zmago, a še tretjič za njo potrebovali pet nizov.

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Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so za uvod letošnje lige narodov vpisali dve tesni zmagi s 3:2. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake. Po dveh zmagah so tekmo pričakali kot peta reprezentanca sveta. Kuba, ki je izgubila obe uvodni tekmi lige proti Poljski in Ukrajini, je 14. na svetu. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.

A tudi danes je slovenska izbrana vrsta prikazala igro z veliko nihanji oziroma tremi zelo dobrimi in dvema precej slabšima nizoma. Po še tretji zmagi v petih nizih pa so neporaženi Slovenci vseeno pri vrhu lige narodov. Soli je danes spet premešal začetno postavo, med drugim je v uvodu namenil počitek junaku zmage nad Poljsko Niku Mujanoviću, v igro sta se vrnila Rok Možič in Tonček Štern.

Prvi niz je tekel dobro, Slovenci so prvi prišli do oprijemljive prednosti štirih točk (7:3), z blokom Možiča in štirimi zaporednimi točkami pa pobegnili na +7 (15:8). Z novimi tremi točkami zapovrstjo je bilo +9 (22:13), prednost pa je do konca niza narasla do dvomestnega števila. Drugi se je začel podobno, po asu Šterna je Slovenija prva prišla do treh točk plusa (6:3). Nadaljevali so v dobrem ritmu in prednost je bila hitro +5 (9:4). Zatem pa je zbranost Slovencem popustila. Kubanci so z delnim izidom 5:0 izenačili na deveti točki in po dolgem času povedli pri 12:11. Sledila je igra točko za točko, a so Kubanci držali rahlo prednost. Slovenija je izenačila na 21. in še enkrat na 24. točki, a so bili v končnici niza boljši Kubanci.

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V tretjem Slovenci spet niso bili prepričljivi. Kuba je hitro prevzela vodstvo, sredi niza pa z delnim izidom 4:0 povedla 13:9. Slovenska igra še naprej ni stekla in Kubanci so povedli s +5 (17:12). Za trenutek so Solijevi izbranci strnili vrste in prišli na dve točki zaostanka (15:17), a je bil to le preblisk, saj so Kubanci v zaključku igrali precej boljšo odbojko in dobili še drugi niz. V četrtem so Slovenci znova prikazali boljšo predstavo. Že uvodoma so držali tri točke prednosti, s točko Mujanovića pa ušli na +5 (12:7). V teh trenutkih je bila igra Slovenije spet izvrstna, tako da je prednost po delnem izidu 5:0 poskočila na devet (17:8) in nato deset točk (20:10), kar je bilo dovolj, da so izsilili peti niz. Dobro igro so Slovenci prinesli tudi v zadnjega, povedli s 3:0, nato pa praktično do konca niso več popuščali. V odločilnih trenutkih so vodili za šest (11:5) in kljub nekaj živčnosti ob koncu dvoboj uspešno zaključili.

V slovenski vrsti je bil s 25 točkami, od tega je bilo sedem blokov, najuspešnejši Rok Možič. Nik Mujanović je dodal 16 točk, 11 pa Alen Pajenk. V nedeljo se bodo Slovenci za konec nastopov na prvem turnirju lige ob 14. uri po slovenskem času pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala tri zmage. Drugi turnir jih čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani.

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RUBEŽ
13. 06. 2026 16.42
Bravo, fantje. Tudi take tekme, kot so 3:2 je potrebno zmagati.
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