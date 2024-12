Slovenci proti Norvežanom brez kančka podcenjevanja

OGLAS

Slovenija in Norveška sta doslej odigrale pet medsebojnih tekem, vse je dobila Slovenija: tudi tisto v kvalifikacijah za EP 2016. Sicer pa so Sloveniji pripadle tudi štiri prijateljske tekme. "Ogledal sem si nekaj tekem Norveške, analiza je narejena, zdaj s fanti gledamo in jih opozarjam na detajle, da bomo pripravljeni na tekmo," selektor Tomislav Horvat v izjavi za uradno spletno stran NZS o pripravi na Norveško, ki je slovenski prvi tekmec. "Norveška je čvrsta v duelih, hitra in močna. Dejstvo je, da moramo izkoristiti svoje izkušnje v nekih segmentih. Bo pa to težko, saj igrajo čvrst futsal, igrajo doma, zato nas bodo skušali presenetiti. Dobro se moramo pripraviti in vzeti tri točke," še selektor opozarja na Norvežane, ki so 101. reprezentanca na Fifini svetovni lestvici, kjer pa Slovenija zaseda 25. mesto. "Vsaka reprezentanca je kvalitetna. Če ti ne gre po načrtih, lahko tudi izgubiš. Tega si ne želimo, zato opozarjam na osredotočenost od prvega dne priprav. Da smo zbrani, da vemo, zakaj smo tu, da se nam ne zgodi kak neprijeten kiks," je poudaril selektor Horvat. Slovenija:

Matej Fideršek (FK Dobovec), Denis Knežević (FK Dobovec), Marko Peček (FK Dobovec), Tilen Rajter (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Žiga Čeh (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara BiH), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo HRV), Klemen Duščak (MNK Novo Vrijeme Makarska HRV), Uroš Đurić (MNK Olmissum Omiš HRV), Nejc Berzelak (FK Siliko), Žan Janež (FK Siliko). Kvalifikacije za EP 2026:

1. krog, Trondheim, 12.11.

Norveška – Slovenija (18.00) 2. krog, Ljubljana, 18.12.

Slovenija – Madžarska (18.00)

Sistem kvalifikacij

Na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 18.1. 2026, sklenilo pa 8.2. 2026, bo igralo 16 reprezentanc. V kvalifikacije se podaja 40 članskih vrst (34 najboljših na Uefini lestvici in šest kvalifikantov, ki so bili uspešni v predkrogu kvalifikacij), ki so v glavnem delu kvalifikacij deljene v 10 skupin po štiri ekipe.

Na EP se bo neposredno uvrstilo 10 zmagovalk skupin, osem najboljše drugouvrščenih reprezentanc bo v dodatnih kvalifikacijah lovilo vozovnico za še štiri prosta mesta. Žreb skupin glavnega dela kvalifikacij:

Skupina 1: Ukrajina, Romunija, Nemčija, Ciper

Skupina 2: Finska, Italija, Belorusija, Malta

Skupina 3: Poljska, Slovaška, Moldavija, Turčija

Skupina 4: Slovenija, Madžarska, Črna gora, Norveška

Skupina 5: Hrvaška, Azerjbajdžan, Švedska, Grčija

Skupina 6: Kazahstan, Armenija, Danska, Albanija

Skupina 7: Portugalska, Nizozemska, Severna Makedonija, Andora

Skupina 8: Španija, Bosna in Hercegovina, Anglija, Švica

Skupina 9: Srbija, Češka, Belgija, Avstrija

Skupina 10: Francija, Gruzija, Kosovo, Bolgarija

