Slovenci proti razigranim Portugalcem

Slovenci so proti Švedom ostali praznih rok, potem ko niso sledili ritmu aktualnih prvakov stare celine. Ti so slavili z 28:22. Pred tem je Slovenija v prvem delu tekmovanja ugnala Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27). Dve točki v skupini 2 drugega dela še ne pomenita konec možnosti za polfinale. Zato Slovenci pred četrtkovim treningom kljub pomanjkanju prave energije pred prihajajočim obračunom ostajajo optimistični. "Optimizma nam ne bo zmanjkalo, ker smo ekipa in ker vsak športnik želi zmagati. Jutri je pred nami nova pomembna tekma, včerajšnjo smo hitro pozabili, mogoče smo o njej rekli le besedo ali dve. Danes je nov dan in s polno paro gremo proti Portugalcem. Lahko smo samozavestni, odigrali smo štiri tekme, tri smo zmagali, zato nimamo razloga, da bi spustili glave," je na medijskem terminu v reprezentančnem hotelu za uradno spletno stran RZS dejal Nejc Cehte .

Na drugi strani so optimistični tudi Portugalci, ki so proti Norveški v drugem delu slavili s 37:32. Njihov rokomet vztrajno napreduje, samozavest pa posledično raste. Slovenci se zavedajo hitre in poletne igre naslednjih tekmecev. Ti so sicer visoko izgubili proti Danski v prvem delu (27:37), a so aktualni svetovni prvaki doslej vsakemu tekmecu na podoben način vzeli mero. "Imam srečo, da sem igral na Portugalskem, zato jih zelo dobro poznam. So reprezentanca, ki je zelo zrasla v zadnjih letih. Imajo kakovostne posameznike, so nevarni, ampak mislim, da smo bolj kakovostna reprezentanca in verjamem, da bomo to na igrišču tudi pokazali," je dejal nekdanji član Benfice (2020/21) in zdaj igralec Zagreba Matic Suholežnik. Selektor Uroš Zorman je o Portugalcih pristavil: "Imajo podoben slog igre kot Skandinavci. So hitri, zanašajo se na igro ena na ena z veliko 'fintiranja', so dobri in izraziti strelci. Obrambo imajo globljo, agresivno, ki prehaja celo v 3-3. Po tekmi s Švedsko se nam je vse malo podrlo, a imeli smo čvrsto obrambo, le v napadu smo se malce preveč zapletali."