Slovenci proti Urugvaju z najstniško zasedbo

Selektor Grega Žemlja je objavil seznam igralcev. Igrali bodo Bor Artnak , Filip Jeff Planinšek , Jan Kupčič , Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič . Iztok Kukec bo pomočnik selektorja, za fizično pripravljenost in rehabilitacijo pa bo skrbel Miha Mihalič . Slovenija bo poskušala pred domačimi navijači znova potrditi kakovost in si zagotoviti napredovanje v višji rang tekmovanja.

"Ekipa je torej znana, nastop je tokrat odpovedal Sebastian Dominko, sta pa v njej dva zelo perspektivna mladinca, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Nekateri imajo še določene manjše težave s poškodbami, vendar verjamem, da bomo do samih tekem v pravem tekmovalnem pogonu in brez tovrstnih problemov," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze dejal Grega Žemlja.

Slovenija je zadnji dvoboj odigrala februarja letos, ko je v Velenju premagala Indonezijo s 4:0.