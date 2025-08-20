Slovenci proti Urugvaju z najstniško zasedbo

Selektor Grega Žemlja je objavil seznam igralcev. Igrali bodo Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Iztok Kukec bo pomočnik selektorja, za fizično pripravljenost in rehabilitacijo pa bo skrbel Miha Mihalič. Slovenija bo poskušala pred domačimi navijači znova potrditi kakovost in si zagotoviti napredovanje v višji rang tekmovanja.
"Ekipa je torej znana, nastop je tokrat odpovedal Sebastian Dominko, sta pa v njej dva zelo perspektivna mladinca, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Nekateri imajo še določene manjše težave s poškodbami, vendar verjamem, da bomo do samih tekem v pravem tekmovalnem pogonu in brez tovrstnih problemov," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze dejal Grega Žemlja.
Slovenija je zadnji dvoboj odigrala februarja letos, ko je v Velenju premagala Indonezijo s 4:0.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.