Slovenci proti Urugvaju z najstniško zasedbo

Ljubljana, 20. 08. 2025 09.02 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
M.J.
Slovenska moška teniška reprezentanca se bo septembra Urugvaja v dvoboju Davisovega pokala – World Group II pomerila z reprezentanco Urugvaja. Dvoboj bo potekal 12. in 13. septembra 2025 na zunanjih igriščih Tennis Academy – športni klub Breskvar v Ljubljani. Igralo se bo na trdi podlagi.

Bor Artnak
Bor Artnak FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Selektor Grega Žemlja je objavil seznam igralcev. Igrali bodo Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Jan Kupčič, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Iztok Kukec bo pomočnik selektorja, za fizično pripravljenost in rehabilitacijo pa bo skrbel Miha Mihalič. Slovenija bo poskušala pred domačimi navijači znova potrditi kakovost in si zagotoviti napredovanje v višji rang tekmovanja. 

Grega Žemlja
Grega Žemlja FOTO: Ervin Čurlič

"Ekipa je torej znana, nastop je tokrat odpovedal Sebastian Dominko, sta pa v njej dva zelo perspektivna mladinca, Žiga Šeško in Luka Talan Lopatič. Nekateri imajo še določene manjše težave s poškodbami, vendar verjamem, da bomo do samih tekem v pravem tekmovalnem pogonu in brez tovrstnih problemov," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze dejal Grega Žemlja.

Slovenija je zadnji dvoboj odigrala februarja letos, ko je v Velenju premagala Indonezijo s 4:0.

