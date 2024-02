Slovenci prvič v zgodovini na SP v floorballu

Škofja Loka gosti eno od petih kvalifikacijskih skupin. Slovenci so v sredo v prvem krogu presenetili Dansko in jo ugnali s 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), nato pa so v drugem krogu v četrtek visoko premagali še Italijo z 11:2 (4:1, 3:0, 4:1).

To je ob treh zanesljivih zmagah v skupini favoriziranih Švicarjev ter današnji zmagi Danske proti Italiji s 5:4 pomenilo, da so si varovanci Gorazda Tomca že pred tekmo proti Belgiji zagotovili prvi nastop na SP. Slovenci so pred tisoč glavo množico v dvorani Poden večkrat povedli, a se nikakor niso mogli otresti Belgijcev, ki so v zadnji tretjini povedli s 6:5. Za izenačenje je pet minut pred koncem poskrbel Blaž Tomc.

Na vrhu lestvice skupine E je Švica s šestimi točkami in gol-razliko 40:7, sledi Slovenija s petimi točkami in razliko v zadetkih 20:10. Po dve točki imata Danska in Italija, eno pa je zbrala Belgija. V skupini E bosta v nedeljo še tekmi Belgija - Danska (11.00), ki bo odločila o zadnjem potniku na SP, ter Švica - Slovenija (14.00). Zadnji slovenski nasprotniki na lestvici Mednarodne zveze za floorball IFF zasedajo četrto mesto, Slovenija je 18.