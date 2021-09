Slovenci pustili močan pečat na veteranskem ekipnem SP v tenisu

Slovenijo so uspešno zastopale igralke in igralci:

- 50+ ženska kategorija: Milena Dolčič, Alenka Cerar, Justina Jocif in Nada Nastran

- 50+ moška kategorija: Samo Zakeršnik, Sebastijan Lebar in Matjaž Končan

- 55+ ženska kategorija: Darja Korelc, Vesna Stanko, Marjana Volf in Jadranka Foster

- 55+ moška kategorija: Simon Kruljec, Tadej Zule in Miloš Kunaver

- 60+ ženska kategorija: Ksenija Jeras, Bojana Dornig Kavčič, Milena Zakeršnik in Dalija Zupan

- 60+ moška kategorija: Matjaž Frece, Rudi Bradelj, Nurija Pašić, Marjan Žižek in Andrej Pergar

Igralke v starostni kategoriji 60+ so z zmago nad ekipo Turčije osvojile odlično 6. mesto na svetovnem prvenstvu. V starostni kategoriji 50+ moški pa so bili naši igralci tik pred senzacijo na prvenstvu, saj so z ekipo ZDA že igrali odločilni set na odločilni tekmi srečanja, ki je potekalo skoraj ves dan, od 10. do 18. ure. V nadaljevanju prvenstva so moški v starostni kategoriji 50+ premagali ekipi Hrvaške in Latvije. V kategoriji 55+ moški je Miloš Kunaver v kategoriji posamezno dosegel dve zmagi proti igralcema iz Indije in Finske. V ženski kategoriji 55+ pa je Darja Korelc v kategoriji posamezno dosegla zmago nad igralko iz Estonije, ekipa moških 60+ pa je premagala ekipo iz Danske. Dalija Zupan pa je na veteranskem svetovnem prvenstvu v kategoriji posamezno, v starostni kategoriji 60+, dosegla zmago nad 5. igralko na svetovni ITF jakostni lestvici, Vladimiro Andersson iz Švedske.