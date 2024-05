Slovenci še drugič boljši od Poljakov

Slovenci so tako po štirih od šestih pripravljalnih tekem pred SP še neporaženi. Prejšnji teden so Avstrijo v Ljubljani premagali s 5:2, v Beljaku pa s 6:0.

Slovenski selektor Edo Terglav je pred potjo na Poljsko naredil prvi rez v ekipi in skrajšal seznam igralcev, ki kandidirajo za nastop v Bolzanu. Zahvalil se je Žigi Urukalu, Jaki Sodji in Martinu Bohincu.

V Bytomu je na prvi tekmi branil Gašper Krošelj, danes je priložnost dobil Žan Us. Svoje delo je opravil zelo dobro, dobil je le en gol in spravljal v obup Poljake, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem.

V napadu je v prvi tretjini za Slovenijo zadel Marcel Mahkovec (16.), ko je iz bližine spretno premagal vratarja Tomasa Fucika. Poljaki so v drugi tretjini prišli do izenačenja, a je nato tehtnico v zadnji tretjini na slovensko stran najprej prevesil Blaž Tomaževič z golom ob številčni prednosti v 47. minuti. Poljaki so sicer tudi do konca tekme imeli rahlo terensko premoč in enkrat tudi igralca več, a je Slovenija zdržala, 65 sekund pred koncem pa je nato Robert Sabolič izkoristil poskus gostiteljev, da bi brez vratarja prišli do izenačenja, ter postavil končnih 3:1.

Do SP, ki se bo v Bolzanu začelo 28. aprila, Slovence zdaj čakata le še dve testni tekmi s Francijo, ki bo Slovenijo gostila v Cergyju 24. in 25. aprila.