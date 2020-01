Slovenci še kar meljejo pred seboj: v Malmöju padli tudi Islandci!

Slovenski rokometaši so po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v skupinskem delu v Göteborgu na današnji prvi tekmi drugega dela ukanili še Islandce in naredili nov korak v pravo smer za uvrstitev na enega od treh aprilskih kvalifikacijskih turnirjev za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa so se po zmagoslavju nad Islandci še bolj približali tudi najbolj prestižnim tekmam na letošnjem zaključnem turnirju. Švedska prestolnica bo obe polfinalni tekmi ter obračune za končne razvrstitve za prvo, tretje in peto mesto gostila med 24. in 26. januarjem. Slovenija se bo po nedeljski tekmi z Madžarsko v torek, 21. januarja, pomerila s Portugalsko, dan kasneje pa še z Norveško.

Izvrstno tekmo je odigral Dean Bombač, ki si je prislužil tudi naziv najboljšega posameznika tekme. Na koncu se je zaustavil pri devetih zadetkih in desetih podajah, blestel pa je v ključnih trenutkih tekme, ko se je tekma lomila. Po štiri gole so dodali šeJure Dolenec, Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek. Pri Islandiji je največ, tj. 5 golov, dosegel Vigo Kristjanson. V prvem delu EP so Slovenci premagali Švico, Švedsko in Poljsko.

EP 2020, skupina 2:

Slovenija- Islandija 30:27 (15:14)