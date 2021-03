Slovenci se ne bojijo furije: Nadgraditi moramo predstavo s prve tekme

Slovenija in Španija sta doslej odigrali 17 tekem (zmaga Slovenije, dva remija in 14 zmag Španije). Naša reprezentanca je prvo in edino zmago dosegla leta 2016 v dodatnih kvalifikacijah za SP 2016, gol za 1:0 je prispeval Alen Fetić.

"Seveda si želimo ponoviti igro, kakršna je bila v Madridu, ob tem pa nočemo ponoviti napak, ki smo jih storili pri prvih dveh golih Špancev. Potem bomo lahko tudi rezultatsko uspešni,“ nadaljuje slovenski selektor. " Španci igrajo specifično obrambo, ki se je držijo. To počnejo zelo kvalitetno. Zato bomo morali biti tudi mi na zelo visoki ravni v trenutku, ko bo priložnost za našo igro v napadu, ko se bo ponudila prava situacija. Ko sva si z mojim pomočnikom ogledala prvo tekmo v Španiji, sva prišla do zaključka, da bomo lahko v Laškem v napadu naredili kakšno stvar več," je za spletno stran krovne Zveze še dejal Horvat. " Španija je tudi ekipa, ki ne popušča, pa če izgublja ali vodi. Škoda je le, ker smo na prvi tekmi zapravili vodstvo 1:0 in gol za izenačenje dobili še pred koncem prvega polčasa. Morda bi bili Španci kaj bolj nervozni, če bi zaostajali. A to zdaj ni pomembno, v našem fokusu je jutrišnja tekma," za spletno stran NZS še pove Horvat.

Španija je prišla v Slovenijo v nekaj spremenjeni postavi v primerjavi s prvo tekmo. "Vsi vemo, da ima Španija toliko vrhunskih igralcev, da je bila vrhunska takrat in zdaj. Te spremembe ne spreminjajo dejstva. Morda le to, da so se vrnili igralci, ki so nekaj bolj izkušeni. Proti Španiji je vedno težko, ne glede na to, kdo bo igral. Je pa naša ekipa dokazala v Španiji, da lahko odigra odlično tekmo. Želim si, da to ponovimo," je pristavil Horvat, ki je vesel, da reprezentanti igrajo in branijo na visoki ravni. Prav tako pa je vesel, ker se v ekipo po nizu smole vrača Gašper Vrhovec, ki bo igral 84. tekmo za člane Slovenije, dosegel pa je že 42 golov."Gašper Vrhovec je izkušen igralec, ki ima za sabo številna prvenstva in izkušnje s tako zahtevnih tekem, kjer moraš biti pameten in ne delati nepotrebnih napak,"je zaključil selektor.

Slovenija za kvalifikacijski tekmi:

Denis Totošković (Genova ITA), Nejc Hozjan (A.S.D. FF Napoli ITA), Žan Koren (Pordenone ITA), Igor Osredkar (Apfel Novo Vrijeme Makarska HRV), Kristjan Čujec (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Igor Bratić (FC Litija), Matej Fideršek (FC Litija), Gašper Vrhovec (FC Litija), Alen Fetić (SSD Acqua Sapone C5 SRL), Jeremy Bukovec (FC Ptuj), Tjaž Lovrenčič (US Saints Pagnano ITA), Tilen Gajser (FC Ptuj).

V pričakovanju 269. tekme

Slovenija je zabeležila 268 uradnih tekem, prišla je do 120 zmag, 41 remijev in 107 porazov. Igor Osredkar je s 161 nastopi in 81 goli rekorder reprezentance po številu nastopov in doseženih golov v dresu Slovenije. Slovenija je dosedaj igrala šestkrat na evropskih prvenstvih (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018).