Slovenci sedmič zapored, skupno pa osmič na EP: To je naša najboljša zasedba v zgodovini

Slovenija si je predčasno zagotovila nastop na evropskem prvenstvu v futsalu, ki bo na začetku leta 2026 v Latviji in Litvi. Za to je potrebovala remi na tekmi v Mariboru proti Norveški, a se s točko ni zadovoljila, tekmece je premagala s 4:0. Selektor Tomi Horvat na vsa usta hvali svoje varovance, ki so se sedmič zapored uvrstili na prvenstvo stare celine. "Še enkrat ponavljam: to je verjetno najboljša zasedba slovenske reprezentance, ki je kadarkoli igrala uradne tekme."

Tomi Horvat FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Varovanci Tomija Horvata so Norvežane premagali že v gosteh (2:1), tudi v štajerski prestolnici pa so dokazali, da so boljši tekmec. Slovenija je na lestvici skupine 4 s stoodstotnim izkupičkom prva, poleg Norveške je dvakrat premagala Črno goro, enkrat pa Madžarsko. Doslej je igrala na sedmih evropskih prvenstvih (2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022). Dvakrat se je uvrstila v drugi del tekmovanja, v letih 2014 in 2018 je prišla do četrtfinala. "Bil sem zelo miren, ker naša ekipa igra tako že cele kvalifikacije. Naša igra me pomirja. Na tem mestu iskrene čestitke fantom, igrajo vrhunski futsal. Še enkrat ponavljam: to je verjetno najboljša zasedba slovenske reprezentance, ki je kadarkoli igrala uradne tekme," je za uradno spletno stran NZS po novem podvigu dejal selektor Horvat.

Igor Osredkar FOTO: NZS icon-expand

"Že na pripravah na te kvalifikacije smo pokazali res veliko željo in povezanost ekipe, na igrišču dihamo eden za drugega. To se mora nekje pokazati. Združile so se mladost, izkušnje ter izjemno vzdušje v ekipi. Zato tudi tak rezultat. Danes smo bili sprva malce v krču. Vedeli smo, kaj je v igri. Potem smo se sprostili, žoga je stekla, na koncu smo suvereno zmagali in potrdili prvo mesto ter se tako uvrstili na sedmo zaporedno evropsko prvenstvo," je po sedmi zaporedni uvrstitvi na EP, skupno pa že osmi povedal kapetan Igor Osredkar.

Slovenska futsal reprezentanca bo vnovič nastopila na EP. FOTO: NZS icon-expand