Slovenci uspešno čez kvalifikacije v Tacnu, spodletelo le Novakovi

Med kanuisti v slovenskem taboru pričakujejo veliko, saj je nenazadnje Luka Božič dobil uvodno tekmo v Pragi, Benjamin Savšek pa je bil letos evropski prvak, obenem pa je bil drugi na prejšnji tekmi v Krakovu. "S samo vožnjo nisem zadovoljen, sem pa vesel, da sem naredil ta prvi korak, ki je običajno najtežji. V redu sem opravil kvalifikacije, vožnja pa res ni bila nič posebnega, kar nekaj napak je bilo v drugem delu proge, tako da bo še nekaj popravkov pred nedeljo. Tudi proga bo takrat verjetno malce bolj zahtevna. Počutim se dobro in v nedeljo lahko prikažem vožnjo, kakršno sem že pokazal letos," je povedal Božič.

Tokrat sta omenjena že po prvi kvalifikacijski vožnji napredovala v nedeljski polfinale, Božič je bil 10., Savšek pa po enem dotiku s skoraj šestimi sekundami zaostanka 19. Nemec Sideris Tasiadis, Španec Miguel Trave in Italijan Raffaello Ivaldi so zasedli prva tri mesta.

Anže Berčič je po 23. mestu v prvi vožnji moral na popravni izpit v drugo vožnjo in ga tudi opravil ter se tako pridružil moštvenima kolegoma v polfinalu.

Slovenke so si med kanuistkami že v prvi vožnji priborile nedeljski polfinale. Alja Kozorog je bila osma, Lea Novak z enim dotikom deseta, Eva Alina Hočevar pa prav tako z dvema kazenskima sekundama 12. Na vrhu sta prednjačili Avstralka Jessica Fox in Britanka Kimberley Woods, slednja je na drugem mestu zaostala za 34 stotink sekunde, vse druge so zaostale vsaj štiri sekunde.

"Zagotovo sem vesela, da mi je steklo. Sicer sem v spodnjem delu malce bolj nadzorovano veslala, saj sem predvidevala, da sem dovolj hitra in da je to bolje, kot da naredim kakšno napako. Mogoče ni bil najhitrejši čas, ampak bilo je dovolj, zdaj pa osredotočeno naprej," je dejala Kozorogova, z osmim mestom danes najboljša v slovenskem taboru.