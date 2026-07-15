Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenski odbojkarji lovijo finale elitne Lige narodov

Beograd, 15. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slovenska odbojkarska reprezentanca

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo med 15. in 19. julijem odigrala zadnji turnir rednega dela elitne Lige narodov. Naše fante v Beogradu čakajo obračuni z Nemci, Iranci, Turki in Srbi, cilj naše izbrane vrste pa je uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice v Ningboju.

Slovenska odbojkarska reprezentanca
Slovenska odbojkarska reprezentanca
FOTO: OZS

Slovenski odbojkarji so zadnje tekme v Ligi narodov odigrali med 24. in 28. junijem v Ljubljani, kjer so se veselili zmag nad Kanadčani, Bolgari in Brazilci, na zadnjem obračunu pa so morali priznati premoč Italijanom. Pred izbranci Fabia Solija je zdaj le še zadnji turnir v Beogradu, ki ga bodo začeli z jutrišnjim obračunom proti Nemcem. V našem taboru se pomembnosti tega dvoboja še kako zavedajo, a kot poudarjajo že vso sezono, bo najbolj pomembno to, kakšne vrste igro bodo, ne glede na tekmece, razvili na svoji strani igrišča.

"Po mojem mnenju je pred nami precej težek turnir, še posebej, ker se zavedamo, da imamo možnost uvrstiti se v finale. Ampak bolj kot to, je pomembno, da imamo jasno predstavo, kaj potrebujemo, da dosežemo finale in kaj moramo vsak dan posebej za to narediti, še posebej na jutrišnji tekmi proti Nemčiji. Čaka nas dvoboj z zelo dobro ekipo. V tem trenutku imajo namreč tudi tekmeci še vse možnosti, da se uvrstijo v finale, zato bo zelo zanimivo videti, kako se bo jutri odzvala ekipa."

Fabio Soli
Fabio Soli
FOTO: Damjan Žibert

"V preteklosti smo imeli dobre trenutke, a tudi trenutke, ko naša raven ni bila takšna, kakršno smo želeli. Zato bo zares pomembno, da vemo, kaj moramo jutri početi na igrišču. Igrati moramo najbolje, kar je mogoče. Ni potrebno, da smo perfektni, a vemo, kaj potrebujemo za dvoboj z Nemčijo in da naredimo prvi korak proti finalu." je po uspešno opravljenem treningu dejal slovenski selektor Fabio Soli.

Italijanski strokovnjak na slovenski klopi ne bo imel na voljo vseh igralcev iz svoje udarne zasedbe, saj se tako Tonček Štern kot Jani Kovačič soočata s poškodbami. A ne glede na to po besedah podajalca Uroša Planinšiča motivacije v našem taboru ne manjka: "Za nami je trening na igrišču, na katerem bomo igrali tekme in vtisi so dobri. Vsi smo v Beograd prišli zelo motivirani, čeprav nismo v čisto popolni zasedbi, ampak z veliko željo po dobrih predstavah. Prepričan sem, da smo pripravljeni na jutrišnji obračun proti Nemčiji. Po malce daljšem premoru, ki je za nami, smo skušali graditi predvsem na naši igri in stopnjevati formo. Malce so nam ponagajale poškodbe, a tisti igralci, ki smo tu, smo pripravljeni, da damo vse od sebe. Vse štiri tekme so za nas zelo pomembne. Ne oziramo se toliko proti zaključnemu turnirju kot na to, da je za nas pomembna vsaka tekma posebej. Kot se rado reče, bo jutri za nas najpomembnejša tekma sezone."

Nik Mujanović, eden od odbojkarjev v naši reprezentanci, ki v letošnji sezoni dobiva veliko priložnosti za dokazovanje, se je na kratko že ozrl tudi proti Ningboju, a se zelo dobro zaveda, da bo za izpolnitev cilja zelo pomembna osredotočenost v boju s prav vsakim nasprotnikom: "Naši cilji že od začetka ostajajo enaki, najprej uvrstitev na zaključni turnir, potem osvojitev medalje. Mislim, da smo dobro trenirali, le ena od dveh tekem proti Ukrajini morda ni bila najbolje izkoriščena. Pripravljeni smo dobro in tudi oba treninga tukaj v Srbiji smo dobro opravili, fokus je bil dober. Gledati moramo vsako tekmo posebej, najprej Nemčija, zatem pa še druge tekme, ena za drugo. Taktično pripravo naredimo za vsako ekipo enako, ampak na koncu je bolj pomembno, kako mi igramo svojo odbojko. Na igrišču je marsikakšna situacija, na katero nisi pripravljen. Važno je, da sledimo načrtu in predvsem, koliko smo z glavo pri stvari. To in naša energija, ki je veliko pomenila, ko smo zmagovali. Upam, da bo tako tudi zdaj."

V boju za uvrstitev na zaključni turnir, ki se bo začel 29. julija v Ningboju in kamor so doslej uvrščeni le gostitelji Kitajci, najbolje kaže Japoncem, ki so po osmih odigranih tekmah še brez poraza. Američani na drugem, Poljaki na tretjem in Slovenci na četrtem mestu so nanizali po šest zmag in dva poraza, med sedmerico najboljših pa so za zdaj še Ukrajinci, Italijani in Turki, vsi s po petimi zmagami in tremi porazi. Enak izkupiček imata tudi Bolgarija in Brazilija.

slovenska reprezentanca odbojka liga narodov mujanović planinšič soli

Šeško končal nastope v Umagu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico
Ideja za popoln družinski izlet: kraj, kjer otroci spoznajo pastirje, živali in pravo gorsko pravljico
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
zadovoljna
Portal
Skriti dragulj Jadrana, ki vas bo očaral
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
PMS ni le slaba volja: kaj po mnenju strokovnjakov res pomaga?
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijeten pogovor, tehtnicam bo nekdo polepšal dan
Dnevni horoskop: Bikom se obeta prijeten pogovor, tehtnicam bo nekdo polepšal dan
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
Po letih ločenega življenja spet živita skupaj: kaj se v resnici dogaja med Willom in Jado?
vizita
Portal
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
Tourettov sindrom in tiki v odraslosti: od kod se vzamejo?
cekin
Portal
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Kje se letos najbolj splača dopustovati? Hrvaška dražja od Grčije in Španije, najcenejša pa ena druga država
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
moskisvet
Portal
"Alfa moški" z interneta spreminjajo moške: ko spletni nasveti začnejo uničevati razmerje
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Kako učinkovito odstraniti trdovratne madeže sončne kreme?
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
okusno
Portal
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni: Tokyo drift
Hitri in drzni: Tokyo drift
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804