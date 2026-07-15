Slovenski odbojkarji lovijo finale elitne Lige narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca FOTO: OZS

Slovenski odbojkarji so zadnje tekme v Ligi narodov odigrali med 24. in 28. junijem v Ljubljani, kjer so se veselili zmag nad Kanadčani, Bolgari in Brazilci, na zadnjem obračunu pa so morali priznati premoč Italijanom. Pred izbranci Fabia Solija je zdaj le še zadnji turnir v Beogradu, ki ga bodo začeli z jutrišnjim obračunom proti Nemcem. V našem taboru se pomembnosti tega dvoboja še kako zavedajo, a kot poudarjajo že vso sezono, bo najbolj pomembno to, kakšne vrste igro bodo, ne glede na tekmece, razvili na svoji strani igrišča. "Po mojem mnenju je pred nami precej težek turnir, še posebej, ker se zavedamo, da imamo možnost uvrstiti se v finale. Ampak bolj kot to, je pomembno, da imamo jasno predstavo, kaj potrebujemo, da dosežemo finale in kaj moramo vsak dan posebej za to narediti, še posebej na jutrišnji tekmi proti Nemčiji. Čaka nas dvoboj z zelo dobro ekipo. V tem trenutku imajo namreč tudi tekmeci še vse možnosti, da se uvrstijo v finale, zato bo zelo zanimivo videti, kako se bo jutri odzvala ekipa."

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

"V preteklosti smo imeli dobre trenutke, a tudi trenutke, ko naša raven ni bila takšna, kakršno smo želeli. Zato bo zares pomembno, da vemo, kaj moramo jutri početi na igrišču. Igrati moramo najbolje, kar je mogoče. Ni potrebno, da smo perfektni, a vemo, kaj potrebujemo za dvoboj z Nemčijo in da naredimo prvi korak proti finalu." je po uspešno opravljenem treningu dejal slovenski selektor Fabio Soli. Italijanski strokovnjak na slovenski klopi ne bo imel na voljo vseh igralcev iz svoje udarne zasedbe, saj se tako Tonček Štern kot Jani Kovačič soočata s poškodbami. A ne glede na to po besedah podajalca Uroša Planinšiča motivacije v našem taboru ne manjka: "Za nami je trening na igrišču, na katerem bomo igrali tekme in vtisi so dobri. Vsi smo v Beograd prišli zelo motivirani, čeprav nismo v čisto popolni zasedbi, ampak z veliko željo po dobrih predstavah. Prepričan sem, da smo pripravljeni na jutrišnji obračun proti Nemčiji. Po malce daljšem premoru, ki je za nami, smo skušali graditi predvsem na naši igri in stopnjevati formo. Malce so nam ponagajale poškodbe, a tisti igralci, ki smo tu, smo pripravljeni, da damo vse od sebe. Vse štiri tekme so za nas zelo pomembne. Ne oziramo se toliko proti zaključnemu turnirju kot na to, da je za nas pomembna vsaka tekma posebej. Kot se rado reče, bo jutri za nas najpomembnejša tekma sezone."

Nik Mujanović, eden od odbojkarjev v naši reprezentanci, ki v letošnji sezoni dobiva veliko priložnosti za dokazovanje, se je na kratko že ozrl tudi proti Ningboju, a se zelo dobro zaveda, da bo za izpolnitev cilja zelo pomembna osredotočenost v boju s prav vsakim nasprotnikom: "Naši cilji že od začetka ostajajo enaki, najprej uvrstitev na zaključni turnir, potem osvojitev medalje. Mislim, da smo dobro trenirali, le ena od dveh tekem proti Ukrajini morda ni bila najbolje izkoriščena. Pripravljeni smo dobro in tudi oba treninga tukaj v Srbiji smo dobro opravili, fokus je bil dober. Gledati moramo vsako tekmo posebej, najprej Nemčija, zatem pa še druge tekme, ena za drugo. Taktično pripravo naredimo za vsako ekipo enako, ampak na koncu je bolj pomembno, kako mi igramo svojo odbojko. Na igrišču je marsikakšna situacija, na katero nisi pripravljen. Važno je, da sledimo načrtu in predvsem, koliko smo z glavo pri stvari. To in naša energija, ki je veliko pomenila, ko smo zmagovali. Upam, da bo tako tudi zdaj."