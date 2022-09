Artnak po slabem uvodnem nizu do zmage proti Estoncu

Bor Artnak je bil v obračunu proti Estoncu v prvem nizu povsem nemočen. Slednji je takoj vzpostavil bolj agresivno igro, na katero 18-letnik ni imel pravega odgovora. Leto starejši Estonec v prvem nizu ni oddal niti igre. V drugem je bila zgodba povsem drugačna, Artnak je precej dvignil raven tenisa, našel prava orožja in si takoj zagotovil prednost. Na krilih pridobljene samozavesti pa je brez težav izenačil na 1:1. V odločilnem nizu sta bila igralca bolj izenačena. Odločitev je padla v osmi igri, ko je Artnak izkoristil drugo priložnost za odvzem servisa in nato v naslednji igri zaključil prvi dvoboj v Portorožu. "Mark je začel res dobro, igral je v visokem ritmu, kar mi ni ustrezalo. Pričakoval sem malce drugačno igro, a sem se po prvem nizu umiril, s kapetanom sva se pogovorila, kako bi ga lahko ranil. V prvem nizu nisem našel ritma na servis, v drugem pa mi je to uspevalo precej bolje," je začetek dvoboja ocenil Artnak. "Dvoboj se je končal tako, da je težko prihajal do 'break' žogic. Vidi se, da sem bil osredotočen na svoj servis, čakal sem na prvo priložnost. Ko mi je uspel odvzem servisa v drugem nizu, sem vedel, da se bo tekma obrnila. Kasneje sem igral zelo pametno in srečen sem, da sem Sloveniji prinesel prvo točko," je še dejal 18-letni domačin.

Po obeh današnjih obračunih sledijo še trije v soboto. Najprej se bosta v dvojicah Aljaž Bedene in Blaž Kavčič, ki se ta teden prav tako uradno poslavlja od tenisa, pomerila proti Kennethu Raismi in Mattiasu Siimarju, nato sledita še posamična obračuna Bedene - Lajal in Artnak - Tamm.

V slovensko reprezentanco sta bila vpoklicana še Maj Premzl in Matic Križnik, a bosta na priložnost čakala kot rezervi kapetana Grege Žemlje.

Zmagovalec para mora v petih predvidenih dvobojih zbrati tri točke, napredovanje pa prinaša igranje v kvalifikacijah za prvo svetovno skupino Davisovega pokala.