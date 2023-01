Slovenci v drugo uspešni proti Madžarom

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so se v tem tednu dvakrat pomerili z Madžari. Po četrtkovem tesnem porazu v Ljutomeru s 27:28 so danes v Veliki Kaniži zmagali za tri gole. Slovenija je v Veliki Kaniži nastopila brez Deana Bombača , Boruta Mačkovška , Klemna Ferlina in Gašperja Kavčiča . Blaž Janc , ki je na četrtkovi prvi tekmi v Ljutomeru prejel udarec v levo koleno, je kljub poškodbi nastopil na povratnem sosedskem obračunu in dosegel gol, Zorman pa je za današnjo tekmo naknadno vpoklical Tima Cokana in Jerneja Drobeža .

Za Slovenijo je bila tekma v Veliki Kaniži zadnja pred torkovim odhodom na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem.

V prvem polčasu je bila tekma povsem enakovredna. Nekoliko bolje so jo odprli Madžari, ki so si v 15. minuti priigrali tri gole prednosti (7:4). Le dve minuti kasneje so se Slovenci povsem približali gostiteljem (6:7), v 20. minuti pa jih po golu Aleksa Vlaha tudi ujeli in izenačili na 9:9.

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. Znova se je začelo po okusu domačih rokometašev, ki so si v uvodnih desetih minutah priigrali tri gole prednosti (17:14, 18:15, 19:16 in 21:18).

A nato so slovenski rokometaši strnili svoje vrste. V 46. minuti so po golu Domna Makuca tekmo postavili v začetno izhodišče (22:22), v naslednjih šestih minutah pa naredili delni izid 4:1 - zadeli so Aleks Kavčič, Makuc, Vlah in Rok Ovniček - za vodstvo s 26:23.

Gostitelji so v 53. minuti znižali na 25:26, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju slovenskih rokometašev. Z dvema goloma Nejca Cehteta ter Vlaha in Slatinek-Jovičića so si tri minute pred koncem priigrali prednost štirih golov (30:26), lepo zalogo v golih pa zadržali do zadnjega zvoka sirene v Veliki Kaniži in se Madžarom oddolžili za poraz v Ljutomeru.

Zorman bo predvidoma v ponedeljek sporočil dokončen seznam 18 rokometašev, ki bodo naslednji dan odpotovali na svetovno prvenstvo na Poljskem in Švedskem.