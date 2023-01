Slovenci v Krakovu za četrtfinale rokometnega SP

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na dosedanjih štirih tekmah premagali Savdijce, Poljake in Irance ter doživeli poraz proti Francozom, medtem ko imajo Španci 100-odstotni izkupiček po tekmah proti Črnogorcem, Čilencem, Irancem in Poljakom. Slovenski rokometaši imajo na svetovnih in evropskih prvenstvih ter olimpijskih igrah izrazito slabo statistiko proti Špancem. Na 13 tekmah so dosegli le eno zmago in neodločen izid ter doživeli 11 porazov.

Na njunem zadnjem medsebojnem dvoboju na velikih tekmovanjih so v polfinalu EP 2020 v Stockholmu klonili z 32:34, eno najslajših zmag nad njimi pa so dosegli na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Rio de Janeiru 2016, ko so v Malmöju zmagali s 24:21.