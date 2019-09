Slovenci v okviru Davisovega pokala gostujejo v Egiptu

Slovenska moška teniška reprezentanca bo v petek in soboto, 13. in 14. septembra, igrala z Egiptom v 2. evroafriški skupini Davisovega pokala. Nosilca Slovenije bosta Aljaž Bedene in Blaž Rola, prvič pa bo reprezentanco nastopil Tomas Lipovšek Puches, ki je maja uradno zamenjal argentinsko državljanstvo za slovensko. Teniški obračuni bodo na peščenih igriščih športnega centra El Gezira Sporting Club, največjega športnega kompleksa v Egiptu.

Slovenska reprezentanca v Kairo potuje v ponedeljek. Aljaž Bedene in Blaž Rolabosta bržkone nosila glavno breme v tekmah posameznikov, za Slovenijo bo prvič nastopil Tomas Lipovšek Puches, z ekipo bosta potovala tudi Nik Razboršek in Tom Kočevar Dešman, so sporočili s Teniške zveze Slovenije. "Zadovoljen sem, da smo se zbrali v najmočnejši postavi. Zadnje čase so fantje pokazali dobre rezultate in upam na dobre igre tudi v Egiptu. Igramo na pesku, zato verjamem, da ne bo presenečenj. Seveda je naš cilj pozitiven rezultat," je povedal slovenski selektor Miha Mlakar. Aljaž Bedene bo po uspešnih nastopih na US Open glavno orožje naše reprezentance. FOTO: AP Slovenija je v okviru Davisovega pokala proti Egiptu igrala dvakrat in obakrat zmagala. Leta 2000 je bilo v Kairu 3:2 (odločilno točko je priboril Marko Tkalec), leta 2009 pa so Slovenci na Otočcu Egipčanom zavezali kravato (5:0). Reprezentanco Egipta sestavljajo Mohamed Safwat (233. posamezno, 361. dvojice), Karim Mohamed Maamoun (339.) in Youssef Hossam (418.).