Slovenci v zaključku tekme strli odpor Katarja, ki ga vodi Vujović

Slovenci so za prvi zadetek potrebovali več kot tri minute, nato pa je vendarle mrežo gostov načel Blaž Blagotinšek. Na začetku tekme je bil v slovenskih vratih razpoložen Klemen Ferlin, na drugi strani pa je Borut Mačkovšek s hrabrim prodorom poskrbel za prvo vodstvo Slovenije (3:2).

Slovenski obrambi je preglavice povzročal Tunizijec v vrstah Katarja, Youssef Benali, ki je dosegel vse tri uvodne gole azijskih prvakov, zatem pa še Kubanec Frankis Marzo. Katarci so sredi prvega polčasa prvič povedli za tri zadetke (8:11), a so Slovenci na račun številnih tehničnih napak gostov hitro izenačili.

Slovenski rokometaši so bili uspešni v polprotinapadih, medtem ko so imeli precej težav pri igri na postavljeno obrambo mednarodno obarvane zasedbe iz Katarja. Sledil je gola vratarja Ferlina in po dolgem času vodstvo Slovenije, ki je na odmor odšla z minimalno prednostjo (16:15).

Slovenci so v drugem delu igre, ko je med vratnici stopil Urban Lesjak, s čvrsto obrambo ušli Katarcem na štiri gole prednosti (24:20). V 53. minuti je sledila manjša prekinitev, ko je incident z nešportno potezo izzval Marzo, ki je brcnil Blaža Janca, za kar je prejel modri karton. Rokometaši so si zatem skočili v lase, a so se strasti nato hitro pomirile.