Slovenci z odliko začeli kvalifikacije za olimpijske igre, s 3:0 padla Belgija

Tradicija izenačenih obračunov med Slovenijo in Belgijo, ki se končajo z zmago Slovencev, se je nadaljevala tudi v nemški prestolnici. Slovenci so do zmage prišli v izenačenih končnicah, v katerih so se tekmecem tresle roke. Belgijci so nasploh naredili ogromno napak, kar je na koncu odločilo tekmo.

Varovanci Alberta Giulianija so tekmo začeli odlično. Začetna postava, v kateri je bil organizator Dejan Vinčić, je predvsem po zaslugi obrambe in točk korektorja Tončka Šterna prišli do vodstva 8:4. A nekaj napak v protinapadih je Belgijce vrnilo v igro, po bloku Tineta Urnauta so izenačili na 13:13. Do končnice je bil rezultat izenačen, po izidu 21:21 pa so Belgijci naredili nekaj napak, ki so bili za njih usodne. Najprej je v napadu z druge linije črto prestopil Tomas Rousseaux, nato je bil v napadu neuspešen Jolan Cox, Slovenci so dve zaključni žogi zapravili, po polminutnem odmoru pa jim je uspešno izveden prvi tempo Alena Pajenka vendarle prinesel vodstvo z 1:0.

Sledilo je nekaj slabših minut na začetku drugega niza. Belgijci so povedli s 4:1, a evropski podprvaki so se hitro zbrali, že na šesti točki sta bili ekipi poravnani. Belgijci so imeli minimalno prednost vse do izida 17:18, Slovenci so v nizu prvič povedli šele pri izidu 19:18, nato pa so vodili tudi 22:19. Toda tekmeci so odgovorili s tremi zaporednimi točkami, tako da je spet prišlo do napete končnice. Z asom Coxa so si Belgijci priigrali zaključno žogo, ki so jo Giulianijevi izbranci ubranili, nato pa po še eni odlični potezi selektorja, ki je po uspešnem belgijskem preverjanju napada tudi sam zahteval "challenge", lepo je videl, da je belgijski korektor pri napadu prestopil črto. Tudi Slovenci prve zaključne žoge niso izkoristili, po fanatični obrambi pa so drugo, spet je niz zaključil Pajenk.

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v tretjem nizu. Vsaj do devete točke, nato pa so Slovenci ušli na +3. V prvih dveh nizih niso dosegli niti enega asa, v tretjem pa kar štiri, od tega Tonček Šterntri. Posledica tega je bilo vodstvo 15:10, ko je as dosegel še Klemen Čebulj, je bilo na semaforju 20:15. Tekmecem je še uspelo znižati na 19:22, toda Giuliani je spet pravočasno vzel odmor, zaustavil njihov nalet, na koncu pa se spet izkazal s sokoljim očesom, saj je videl dotik mreže Belgijcev, zahteval "challenge", po katerem se je obračun tudi končal. Varovanci Alberta Giulianija bodo imeli v ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo merili z Nemčijo

Izid:

Slovenija- Belgija 3:0 (23, 26, 20)