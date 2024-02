Slovenski floorballisti z remijem proti Belgiji potrdili uvrstitev na SP

OGLAS

Potem, ko so na prvi dan turnirja Slovenci presenetili favorizirane Dance, drugi dan pa brez težav opravili z zahodnimi sosedi Italijani, so fantje na prost dan v petek nestrpno pričakovali razplet ostalih tekem. Po tem, ko sta Belgija in Danska izgubili, v soboto pa je svoj tretji poraz na turnirju doživela še Italija, je bilo jasno da bodo v decembra v Malmö odpotovali Slovenci. Kljub temu so se varovanci Gorazda Tomca morali zbrati in pripraviti na tekmo z Belgijo, ki je še lovila tretje mesto v skupini E. In to se je na začetku srečanja še kako poznalo. Thomas De Saedeleer je namreč z zadetkom v deveti minuti srečanja poskrbel, da se je domača ekipa sploh prvič na kvalifikacijskem turnirju znašla v zaostanku. Ta sicer ni trajal dolgo, saj je le dobre tri minute kasneje po lepi ekipni akciji izenačil Gal Šardi. Ko je bil Kmalu po izenačenju je bil kot prvi na tekmi za dve minuti izključen Anže Habjan, a Belgijci tega niso izkoristili. Ravno nasprotno, Slovenci so namreč z igralcem manj povedli. Za prvo slovensko vodstvo na tekmi je poskrbel Matevž Kohne, ki je belgijsko reprezentanco presekal z lepim prodorom po desni strani, po katerem raztegnil belgijskega vratarja in z neposredne bližine zadel v polno. A gostje se niso dali in pred prvim odmorom je za izenačenje poskrbel Arpad Berteloot, ki je bil natančne s strelom od daleč.

V drugo tretjino so na krilih polne dvorane Poden, kjer je slovenske reprezentante glasno podpirala skoraj tisoč glava množica, Slovenci vstopili odločno in ob koncu sedme minute drugič na tekmi povedli. Hiter protinapad sta izvedla Nejc Peklaj in Robi Košir, slednji pa je na koncu odbito žogo pospravil v mrežo Belgijcev. A vodstvo ni trajalo dolgo. Le približno pol minute kasneje so Belgijci po prostem strelu z desne strani in nekaj zmede pred golom Slovenije uspeli izenačiti. Tokrat je žogo v slovensko mrežo z neposredne bližine pospravil Thomas Ghilain. Zgodba se je nato v 33. in 34. minuti tekme še enkrat ponovila, saj sta zadela Lovro Oblak za Slovenijo in drugič na tekmi Ghilain za Belgijo. A Slovenija je na zadnji odmor vseeno odšla s prednostjo, saj je zanjo po hitrem protinapadu poskrbel Habjan, ki je izkoristil hitro akcijo Kohneta in obranjeno žogo po strelu soigralca spremenil v peti zadetek Slovenije na tekmi.

Zadnja tretjina pa se je začela po željah belgijske reprezentance, saj je po desetih minuta igra s težkega položaja zadel Lukas Helmons in rezultat na tekmi je bil še petič poravnan. Slednji je natanko šest minut pred koncem tekme poskrbel za šok, saj je Belgijo popeljal v vodstvo. Slovenci so se po šestem prejetem zadetku hitro zbrali in le minuto kasneje je še kako pomemben zadetek dosegel Blaž Tomc. Slovenija si je predvsem zavoljo polne dvorane Poden želela tretjo zmago na turnirju, a sedmega zadetka niso dočakali in reprezentanci sta se razšli z neodločenim rezultatom.

Kljub temu pa remi Slovencem ni pokvaril veselja, saj so se prvič v zgodovini uvrstili na elitno svetovno prvenstvo. Moška reprezentanca Slovenije, ki je prvi uradni nastop zabeležila 19. maja 2002, je sicer med leti 2002 in 2008 štirikrat zapored nastopila na svetovnih prvenstvih (Finska, Švica, Švedska in Češka), a to ni bila elitna divizija, saj je bil takrat format tekmovanja enak kot ga poznamo v hokeju. Leta 2010 je nato Mednarodna floorball zveza (IFF) uvedla nov sistem kvalifikacij na SP. Šestkrat so se Slovenci udeležili kvalifikacij, od tega dvakrat na domačih tleh (2012 v Podčetrtku in 2016 v Škofji Loki), a se med svetovno elito ni uspela uvrstiti.

