Slovenci z zmago nad Dansko odprli domače kvalifikacije za SP

OGLAS

V Škofji Loki se za uvrstitev na svetovno prvenstvo meri kvalifikacijska skupina E, v kateri poleg Slovenije nastopajo še Švica, Belgija, Danska in Italija, na SP pa se bodo uvrstile prve tri ekipe. Za velikega favorita turnirja v Sloveniji sicer veljajo Švicarji, ki so na zadnjem SP zasedli četrto mesto. Z njimi se bo Slovenija pomerila v nedeljo na zadnji tekmi turnirja, pred tem pa izbrance selektorja Gorazda Tomca čakata še srečanji z Italijo in Belgijo.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Z Danci so Slovenci namreč že uspešno opravili. Slovenska reprezentanca je povedla v 14. minuti, ko se je z natančnim strelom z leve strani izkazal Gašper Triler, ki je tako odprl strelski račun Slovenije na domačem turnirju. Prva tretjina se je končala z minimalnih 1:0 za domače moštvo, ki je kot prvo zadelo tudi v drugi tretjini. V 11. minuti je bil po podaji Robija Koširja z desne strani natančen Nejc Peklaj.

Floorball: Slovenija - Danska FOTO: Matic Ritonja - IFF icon-expand

Danci se niso dali in le nekaj minut kasneje je po prestreženi žogi in hitrem protinapadu za znižanje zaostanka poskrbel Kalle Tamminen in ekipi sta na drugi odmor odšli z rezultatom 2:1. Takoj na začetku tretje tretjine so Slovenci izkoristili visok pritisk Dancev in hitro akcijo je z mojstrskim strelom od daleč kronal Luka Peklaj, Slovenija pa je tako znova vodila za dva zadetka.

Floorball: Slovenija - Danska FOTO: Matic Ritonja - IFF icon-expand

Danci so hitro vrnili milo za drago in le minuti in pol kasneje znova znižali zaostanek. Tokrat se je pod zadetek podpisal Pontus Henriksen. Gostje so v želji po izenačenju pritiskali, a do konca tekme niso uspeli izenačiti in Slovenci so se lahko pred polno dvorano Poden razveselili prvih dveh točk.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Na tekmo smo se dobro pripravili, obrambo smo igrali agresivno in nismo jim pustili veliko streljati na gol, ker smo vedeli, da imajo zelo dobre napadalce," je po zmagi povedal igralec tekme Maj Oman in ob tem pohvalil glasno podporo s tribun: "Navijači so nas glasno podpirali, danes so bili naš šesti igralec. Dali smo vse od sebe in na srečo se je izplačalo." Časa za počitek Slovenci niso imeli veliko, saj jih že drevi čaka tekma z Italijo. "Vsaka tekma je težka, ampak mislim, da so bili Danci favoriti za drugo mesto v skupini, zato ker so na lestvici druga najvišje uvrščena ekipa naše skupine. Vesel sem, da smo jih presenetili," je po srečanju z Danci še povedal Oman.

Floorball: Slovenija - Danska FOTO: Matic Ritonja - IFF icon-expand

Floorball je hitro rastoča in dinamična ekipna športna igra, ki združuje elemente hokeja na ledu, hokeja na travi in drugih športov. Igra se običajno odvija v dvorani, na igrišču v velikosti rokometnega, ki je obdano s premično ogrado. Naenkrat je na igrišču pet igralcev iste ekipe, ki se pogosto leteče menjavajo, in vratarja. Cilj ekipe je doseči več golov od nasprotnika. Igralci lahko hitro spreminjajo smer gibanja, izvajajo natančne podaje in ustvarjajo priložnosti za doseganje golov. Oprema za floorball vključuje lahke palice s ploščatimi "lopatkami" za udarjanje žogice, plastično žogico z luknjami, vratar pa je opremljen s posebno čelado, rokavicami in drugo zaščitno opremo.