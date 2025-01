Slovenci za konec z močno motiviranimi domačini Hrvati

OGLAS

Slovenijo na svetovnem prvenstvu čaka še tekma z domačini Hrvati icon-picture-layer-2 1 / 2

Slovenija ima še nekaj izjemno teoretičnih možnosti za uvrstitev v četrtfinale. Napredovala bi v primeru zmage nad Hrvaško ter porazih Islandije in Egipta proti rokometnima analfabetoma Argentini in Zelenortskim otokom, kar pa je zelo malo verjeten scenarij. V slovenskem reprezentančnem taboru so po bolečem in usodnem porazu proti tekmecem iz dežele faraonov pripravili še zadnji medijski dogodek pred vrnitvijo v domovino. V hotelu Westin je vladalo komorno vzdušje pred zahtevnim dvobojem proti eni od treh sogostiteljic letošnjega mundiala. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so na obeh najbolj resnih dvobojih v hrvaški prestolnici proti Islandcem in Egipčanom ostali praznih rok, na obeh so jih pokopale številne tehnične napake.

"Standardna naša tekma na tem prvenstvu," je po prespani noči po porazu proti Egipčanom dejal Zorman in dodal: "Naša obramba je bila na visoki ravni, igralci so bili maksimalno angažirani in si želeli zmage, znova so nas pokopale tehnične napake v napadu."

"V nedeljo nas čaka polna dvorana. Hrvati bodo pod pritiskom, saj morajo zmagati, če želijo v četrtfinale. Za nas bo to tekma za prestiž, bržkone pa tudi zadnja na letošnjem turnirju. Od prvenstva se je najlepše posloviti z zmago. Verjamem, da bodo moji varovanci dali vse od sebe v sosedskem dvoboju, ki nikoli ni povsem navadna tekma," je še dodal slovenski selektor. Hrvati so se na svojem zadnjem dvoboju dobesedno poigrali z Islandci in imajo lepe možnosti, da osvojijo prvo mesto v skupini 4. Njihova igra je bila od prve do zadnje minute na najvišji možni ravni. V slovenskem taboru se zavedajo, da jih v nedeljo zvečer v zagrebški Areni čaka peklensko vzdušje v režiji navijačev v kockastih dresih, ki bodo želeli svoje ljubljenčke popeljati do zmage in čim boljšega izhodišča pred izločilnimi boji. "Zadnja tekma bo za nas čisti užitek, v polni dvorani je najlepše igrati. Vsak si želi takšnih tekem in naredili bomo vse, da pokvarimo hrvaško zabavo. V tekmo gremo sproščeno in z željo po zmagi," je dejal Miha Zarabec.