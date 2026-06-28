Slovenci za popoln izkupiček proti svetovnim prvakom

Slovenski odbojkarji po treh tesnih zmagah v petih nizih in porazu na uvodnem turnirju na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrajo izvrstno, tudi nihanj v igri je precej manj. Če sta bili zmagi proti Kanadi in Bolgariji še borbeni, pa so po dnevu premora v soboto Slovenci nadigrali trikratne olimpijske in svetovne prvake Brazilce. S še šesto zmago na sedmih tekmah so izbranci italijanskega selektorja Fabia Solija napredovali na drugo mesto lestvice lige narodov. Pred njimi je le neporažena reprezentanca Japonske, proti kateri so Slovenci doslej izgubili svoj edini obračun.

Drevi bo tekmec še ena kakovostna reprezentanca Italije. Toda dvakratni aktualni in skupno kar petkratni svetovni prvaki, ki še ne igrajo v povsem udarni postavi, iščejo pravo formo. Na turnirju v Ljubljani so nekoliko presenetljivo izgubili z Bolgari in Ukrajinci ter nato premagali Brazilijo. Trenutno so pri štirih zmagah in treh porazih na šestem mestu lige. Slovenci so se s sedemkratnimi evropskimi prvaki merili že ničkolikokrat, med drugim šestkrat v ligi narodov. V tem tekmovanju sta se ekipi tudi zadnjič pomerili, lani je obe tekmi, od tega eno na zaključnem turnirju, dobila italijanska reprezentanca. Ta je druga reprezentanca sveta, medtem ko je Slovenija po zmagi nad Brazilijo po novem peta na svetovni lestvici.

Po koncu domačega turnirja bodo slovenski odbojkarji zadnji, tretji turnir med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu.