Slovenci za uvod na EP proti Poljakom zanesljivo do prve zmage

Slovenski rokometaši nastopajo v skupini F, skupaj z reprezentancami Švedske, Švice in Poljske. Prav Poljaki so bili prvi slovenski tekmec na 14. evropskem prvenstvu v skupinskem delu in to je bila prva uradna tekma za novega selektorja slovenske izbrane vrste Ljubomirja Vranješa. Nekdanji švedski reprezentant je le dobra dva tedna pred začetkom EP zamenjal takratnega selektorja Veselina Vujovića.

Slovenci so proti Poljakom uspešno preskočili prvo oviro in upravičili vlogo favorita. Vranješ je med rezerve postavil Vida Kavtičnika in Maria Šoštariča, kapetanski trak je prevzel Jure Dolenec. Slovenija je tekmo začela s postavo Klemen Ferlin v vratih, pa Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Jure Dolenec, Dean Bombač, Blaž Janc in Darko Cingesar. Slovenci so bili v vodstvu v prvem polčasu, največ za tri gole, ob koncu prvega dela je bil izid 13:11. V drugem polčasu so Slovenci zanesljivo držali prednost in zmagali za tri gole, 26:23. Najboljša strelca sta bila pri Slovencih Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek (vsak po pet golov), pri Poljakih pa je bil najboljši Arkadiusz Moryto z osmimi goli.

Slovenci se bodo z domačini prvenstva, Švedi, pomerili v nedeljo, 12. januarja, s Švicarji pa dva dni kasneje, kar bo tudi zadnja tekma skupinskega dela. V drugi del napredujeta prvi dve reprezentanci skupine. V Malmöju se bosta nato dve najboljši reprezentanci iz skupine F pomerili z najboljšima reprezentancama iz skupine D ter E. V skupini D v norveškem Trondheimu nastopajo Francija, Norveška, Portugalska in BiH, v skupini E v Malmöju pa Danska, Madžarska, Islandija in Rusija.