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Slovenci zadovoljni, a jasni: Takšne predstave si ne smemo več privoščiti

Modena, 12. 09. 2026 09.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slovenija - Slovaška

Slovenski odbojkarji so uspešno začeli letošnje evropsko prvenstvo. Na uvodnem srečanju so pričakovano s 3:0 odpravili slovaško izbrano vrsto. Kljub na videz visoki in rutinirani zmagi pa so se, predvsem na začetku tekme, v slovensko igro prikradle napake, ki bi lahko naše odbojkarje proti boljšemu tekmecu znale veliko več stati.

Slovenija - Slovaška
Slovenija - Slovaška
FOTO: CEV

Slovenija je tekmo odprla pod pričakovanji. Nikakor niso uspeli zbežati tekmecu, ki jim po kakovosti, renomeju in na koncu koncev tudi mestu na svetovni jakostni lestvici niti približno ni dorasel. V prvem nizu so imeli Slovaki celo nekaj zaključnih žog, da bi presenetili vse in bronastim odbojkarjem iz Lige narodov odvzeli niz, a je naša izbrana vrsta vse napade preživela in na koncu vendarle zmagala z 31:29. V nadaljevanju tekme je šlo veliko lažje, naslednja dva niza so naši odbojkarji osvojili dokaj suvereno (25:15 in 25:18).

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Evropsko prvenstvo začeti z zmago je seveda odlično, a je bilo roko na srce tudi nujno. Najboljši slovenski posameznik Nik Mujanović, ki je dosegel 14 točk, se zaveda, da imajo Slovenci še marsikaj za izboljšati: "Čeprav smo zmagali in tako dobro začeli prvenstvo, imamo ogromno prostora za izboljšave. Na naslednjih tekmah takšna predstava najverjetneje ne bo dovolj za zmago, saj jo bo kakšna boljša ekipa znala s pridom izkoristiti. Če bomo podcenjevali, se zna hitro zgoditi, da izgubimo kakšen nepotreben niz ali pa celo tekmo in tega si ne smemo dopustiti," je povedal 22-letni Kamničan.

Fabio Soli s predstavo svojih varovance ni bil najbolj zadovoljen
Fabio Soli s predstavo svojih varovance ni bil najbolj zadovoljen
FOTO: CEV

"Glede na razpoložljivi talent so bili Slovaki danes boljši," je svojo izjavo začel selektor naše izbrane vrste Fabio Soli. Italijan je izpostavil, da od svojih varovencev pričakuje več: "V prvem nizu smo igrali na enakem nivoju kot nasprotnik. Upal bi si trditi, da smo imeli na trenutke celo srečo, da nismo izgubili niza. Če bi se to zgodilo, bi nas čakala dolga in mukotrpna tekma. V nadaljevanju je do izraza prišla individualna kakovost naše ekipe, ko je Mujanović poskrbel za izjemno serijo točk. Na takšnih tekmah ne želim, da se zanašamo zgolj na talent. Pomembno mi je, da gojimo naš sistem in slog odbojke, ki nas je pripeljal do sem."

Slovence že na drugi tekmi čaka trši oreh. Naši izbrani vrsti bo nasproti stala Švedska.

slovenija odbojka evropsko prvenstvo slovaška Nik Mujanović Fabio Soli

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