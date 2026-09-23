Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Kovačič: Že od začetka smo pokazali, da sodimo v sam vrh

Torino, 23. 09. 2026 20.45 pred 26 minutami 3 min branja 2

Avtor:
R.S.
Jani Kovačič

Slovenski odbojkarji so se z zmago nad Belgijo znova uvrstili v boj za odličja na evropskem prvenstvu. Potem ko so varovanci Fabia Solija dobili uvodna niza, je tretji pripadel Belgiji, v četrtem pa Slovenci niti za trenutek niso pustili dvoma o zmagovalcu in premagali nasprotnika s 3:1. Po tekmi sta besede strnila kapetan Alen Pajenk in Jani Kovačič, ki sta bila zadovoljna s predstavo, ki so jo Slovenci pokazali proti Belgiji.

Potem ko so slovenski odbojkarji na prvi stopnički izločilnih bojev v osmini finala suvereno s 3:0 premagali sicer vedno neugodno Srbijo, je v četrtfinalu po nekoliko težjem boju padla izbrana vrsta Belgije. Uvodna niza sta z identičnim rezultatom pripadla Sloveniji, ki ju je dobila s 25:22. V tretjem so večinoma prevladovali Belgijci, a Slovenci so venomer ujeli nasprotnika. V zaključku tretjega niza so bili varovanci belgijskega selektorja Emanueleja Zaninija bolj zbrani in niz dobili s 25:20.

Četrti niz so Slovenci udarno začeli in povedli s 7:1. Veliko prednost so vseskozi držali v svojih rokah, niz mirno pripeljali do konca, ki so ga varovanci Fabia Solija dobili s kar 25:13. Končni rezultat je bil 3:1.

"Mislim, da smo prva dva niza odigrali res dobro, čeprav je treba priznati, da tudi Belgijci igrajo na visokem nivoju. Za tretji niz ne moremo reči, da je prišlo do kakšne zmede, saj smo bili na njihove menjave pripravljeni že skozi videoanalizo in smo vedeli, da lahko do tega pride. Morda so se tekmeci nekoliko bolj zbrali in pritiskali na nas, mi pa smo malce popustili pri igri v napadu oziroma v igri za menjavo, česar ne bi smeli dopustiti," je po zmagi dejal slovenski kapetan Alen Pajenk.

Preberi še Slovenija prek Belgije v polfinale, kjer jih čakajo Poljaki

Kljub temu da je Belgija dobila tretji niz, so naši odbojkarji ohranili mirno glavo in v četrtem nizu dokazali, da so boljši nasprotnik. "Veseli me, da smo vsi prispevali k zmagi, igrali ekipno tako, kot moramo, ter znali uživati v takšnem dvoboju. Takšnih tekem ni veliko in jih je treba izkoristiti v največji možni meri," je zaključil Pajenk.

V polfinalu proti izjemnim Poljakom

Levji delež k zmagi je kakor na vsaki tekmi Slovenije prispeval libero Jani Kovačič, ki je znova odigral vrhunsko tekmo. "Tudi na naslednji tekmi bom ohranil takšno energijo, skušal držati ekipo skupaj ter čim bolje organizirati sprejem in obrambo. Danes morda v bloku in obrambi nismo bili povsem na ravni, kot bi si želeli, a tudi tekmeci imajo izvrstne igralce. Že od začetka smo pokazali, da sodimo v sam vrh," je po tekmi dejal Kovačič in poudaril, da če skupaj s soigralci igrajo, kot znajo, in v glavah ne popustijo tako, kakor v tretjem nizu, lahko strejo vsakega nasprotnika.

Jani Kovačič
Jani Kovačič
FOTO: Profimedia

Belgijci so v četrtem nizu na srečo popustili in Slovencem omogočili lažje delo do zmage, s katero si je Slovenija priborila vstopnico za polfinalni dvoboj s Poljsko, ki v Italiji brani naslov evropskih prvakov. "Igrali bomo proti trenutno eni najboljših ekip na svetu, zato bo izjemno težko. Ampak nikoli se ne ve, to je ena sama tekma. Morda se zdi kot misija nemogoče, a bomo dali vse od sebe, da skušamo presenetiti Poljake," je zaključil 34-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
odbojka slovenija jani kovačič alen pajenk četrtfinale evropsko prvenstvo

Slovenija prek Belgije v polfinale, kjer jih čakajo Poljaki

24ur.com Slovenci zadovoljni, a jasni: Takšne predstave si ne smemo več privoščiti
24ur.com Razigrani Slovenci nadigrali Madžare za drugo zaporedno zmago na EP
24ur.com Kek: Vesel sem, da so fantje doživeli to pozitivno slovensko vzdušje
24ur.com Slovenski odbojkarji za konec rednega dela gladko odpravili Nizozemsko
24ur.com Slovenci prvi v skupini, za četrtfinale proti Nizozemcem
24ur.com Orefice: V nekem trenutku so me preplavila čustva
24ur.com 'Zavedamo se, da moramo za polfinale odigrati naj tekmo turnirja'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
23. 09. 2026 21.25
Igrali bomo zadnjo tekmo na tem EP...IN JO TUDI ZMAGALI.
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
23. 09. 2026 21.01
no no no....mal se umirte
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
vizita
Portal
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
cekin
Portal
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
moskisvet
Portal
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
dominvrt
Portal
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
okusno
Portal
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961