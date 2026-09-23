Kovačič: Že od začetka smo pokazali, da sodimo v sam vrh

Potem ko so slovenski odbojkarji na prvi stopnički izločilnih bojev v osmini finala suvereno s 3:0 premagali sicer vedno neugodno Srbijo, je v četrtfinalu po nekoliko težjem boju padla izbrana vrsta Belgije. Uvodna niza sta z identičnim rezultatom pripadla Sloveniji, ki ju je dobila s 25:22. V tretjem so večinoma prevladovali Belgijci, a Slovenci so venomer ujeli nasprotnika. V zaključku tretjega niza so bili varovanci belgijskega selektorja Emanueleja Zaninija bolj zbrani in niz dobili s 25:20. Četrti niz so Slovenci udarno začeli in povedli s 7:1. Veliko prednost so vseskozi držali v svojih rokah, niz mirno pripeljali do konca, ki so ga varovanci Fabia Solija dobili s kar 25:13. Končni rezultat je bil 3:1.

"Mislim, da smo prva dva niza odigrali res dobro, čeprav je treba priznati, da tudi Belgijci igrajo na visokem nivoju. Za tretji niz ne moremo reči, da je prišlo do kakšne zmede, saj smo bili na njihove menjave pripravljeni že skozi videoanalizo in smo vedeli, da lahko do tega pride. Morda so se tekmeci nekoliko bolj zbrali in pritiskali na nas, mi pa smo malce popustili pri igri v napadu oziroma v igri za menjavo, česar ne bi smeli dopustiti," je po zmagi dejal slovenski kapetan Alen Pajenk.

Kljub temu da je Belgija dobila tretji niz, so naši odbojkarji ohranili mirno glavo in v četrtem nizu dokazali, da so boljši nasprotnik. "Veseli me, da smo vsi prispevali k zmagi, igrali ekipno tako, kot moramo, ter znali uživati v takšnem dvoboju. Takšnih tekem ni veliko in jih je treba izkoristiti v največji možni meri," je zaključil Pajenk.

V polfinalu proti izjemnim Poljakom

Levji delež k zmagi je kakor na vsaki tekmi Slovenije prispeval libero Jani Kovačič, ki je znova odigral vrhunsko tekmo. "Tudi na naslednji tekmi bom ohranil takšno energijo, skušal držati ekipo skupaj ter čim bolje organizirati sprejem in obrambo. Danes morda v bloku in obrambi nismo bili povsem na ravni, kot bi si želeli, a tudi tekmeci imajo izvrstne igralce. Že od začetka smo pokazali, da sodimo v sam vrh," je po tekmi dejal Kovačič in poudaril, da če skupaj s soigralci igrajo, kot znajo, in v glavah ne popustijo tako, kakor v tretjem nizu, lahko strejo vsakega nasprotnika.

Jani Kovačič FOTO: Profimedia

Belgijci so v četrtem nizu na srečo popustili in Slovencem omogočili lažje delo do zmage, s katero si je Slovenija priborila vstopnico za polfinalni dvoboj s Poljsko, ki v Italiji brani naslov evropskih prvakov. "Igrali bomo proti trenutno eni najboljših ekip na svetu, zato bo izjemno težko. Ampak nikoli se ne ve, to je ena sama tekma. Morda se zdi kot misija nemogoče, a bomo dali vse od sebe, da skušamo presenetiti Poljake," je zaključil 34-letnik.