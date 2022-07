Slovenci želijo prvič v zgodovini na SP

Kdo bo gostil svetovno prvenstvo, še ni znano. Interes za to so pokazali in izkazali v Iranu, Indiji, Maroku, Mehiki, ZDA in Gvatemali. Lani je svetovno prvenstvo uspešno gostila Litva, naslov svetovnega prvaka bodo branili Portugalci. Slovenija na svetovnem prvenstvu še ni igrala, kvalifikacije začenja v konkurenci 36 članic Uefe, ki bo dala sedem potnikov na SP 2024. Žreb skupin glavnega dela kvalifikacij za SP 2024 bo v četrtek, 7. julija, ob 13.30 na sedežu evropske nogometne zveze Uefa.

Slovenija zavoljo poraza proti Finski na zadnji tekmi evropskega prvenstva v kvalifikacije vstopa kot 13. država in ni nosilka. Žreba se bosta udeležila selektor Tomislav Horvat in Stane Kokalj, referent za futsal pri NZS.

V glavni del žreba vstopa 36 držav, tekmovanje bo potekalo od letošnje jeseni do marca 2023. 36 držav bo deljenih v 12 skupin, igralo se bo po sistemu tekma doma, tekma v gosteh. V elitni del tekmovanja napreduje 12 prvakov skupin in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip gre v dodatno razigravanje, kjer bo ta osmerica deljena v štiri pare, skupni zmagovalci teh parov se uvrstijo v elitni del kvalifikacij.



V elitnem delu kvalifikacij bo igralo 20 reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5.7. 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin neposredno potuje na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin se pomerijo še za dve prosti mesti.