Slovenci želijo prvo mesto v skupini

SelektorLjubomir Vranješ je v zadnji kvalifikacijski ciklus popeljal izredno mlado ekipo. Ta je v tem tednu na torkovi tekmi v Turčiji in četrtkovi na Poljskem v povprečju štela nekaj več kot 25 let in bila ena najmlajših v zgodovini samostojne Slovenije. Kljub temu mešanica mladostnega talenta in izkušenejših posameznikov ni razočarala, saj je na obeh preizkusih, na katera se je podala praktično brez pravega skupinskega treninga, namenjenega uigravanju, navdušila s prikazano borbenostjo, energijo in nepopustljivostjo. "Zadnje dni smo dobro preživeli. Utrujajoče ni bilo samo potovanje, temveč tudi testiranja, kratki treningi in tekmi. Rokometaši so po celonočni poti s Poljske zagotovo utrujeni, zato jih dan po vrnitvi čakata zgolj regeneracija in analiza tekmeca. Delo v Turčiji smo opravili z odliko. Potek tekme smo nadzorovali vseh 60 minut in s seboj odnesli želeni dve točki. Tudi na Poljskem smo odigrali dober obračun. Poljake smo presenetili z agresivnejšo igro v obrambi. Na koncu smo ostali brez točke ali celo dveh, ki bi jih, po mojem mnenju, lahko osvojili. Vsi fantje, še posebej mladi igralci, so svoje delo na igrišču odlično opravili. Borili so se od prve do zadnje sekunde, s pravo energijo in željo. Škoda je, da se je na koncu razpletlo tako, kot se je. A če želimo igrati z mladimi rokometaši, moramo sprejeti tudi dejstvo, da delajo napake. Potrebujejo čas, da se razvijejo. Sam kot trener, pa tudi celotno moštvo in vsa slovenska rokometna javnost, moramo razumeti, da so napake sestavni del tega procesa. Premikamo se v pravo smer, kar mi je všeč," je bil pred zadnjo kvalifikacijsko tekmo v izjavi za spletno stran RZS izčrpen selektor Vranješ. "Na tekmi s Turčijo v Celju si želimo pokazati všečno rokometno igro, polno energije in borbenosti. Mladi igralci bodo dobili priložnost, da tudi na domačih tleh pokažejo žejo po zmagi. Pred tekmo bomo končno imeli nekaj časa za trening, kar je v tem tednu korak naprej. Rad vidim, da pomlajeno moštvo napreduje. Dvoboj s Turki je odlična priložnost, da naredimo nov korak v to smer. Naša mlada ekipe je bila blizu zmage proti Poljski, ki se je enakovredno kosala z Nemci in Španci. Gre za eno najmlajših zasedb, ki je v dresu Slovenija igrala na pomembnem obračunu in treba je priznati, da imamo res kakovostne mlade fante," o tekmi s Turki za spletno stran RZS pravi selektor Slovenije Vranješ.