Slovenski šahisti znova visoko zmagali, Slovenke presenetljivo izgubile

Slovenski šahisti so v drugem krogu šahovske olimpijade v indijskem Chennaiju, kjer so 41. nosilci, proti 81. ekipi turnirja iz Južne Koreje slavili s 3:1 in zabeležili drugo visoko zmago. Slovenke, 26. nosilke, pa so proti Ekvadorkam, 65. nosilkam, presenetljivo izgubile z 1,5:2,5.

Velemojster Matej Šebenik, ki je dan prej edini izmed osmerice slovenskih predstavnikov izgubil pol točke, je z belimi figurami ugnal mednarodnega mojstra Jun Hyeok Leeja. Jan Šubelj je na drugi šahovnici s črnimi figurami premagal Sehyun Kwona, Jure Borišek je na tretji deski ugnal Hongjin Ahna. Črne figure je imel še Vid Dobrovoljc in izgubil z Georgiyem Lijem. Po uvodnem prostem dnevu je prvič zaigrala najboljša slovenska šahistka Laura Unuk in s črnimi figurami remizirala s Carlo Heredio Serrano, od katere ima več kot 200 ratinških točk prednosti. Podobna razlika je bila na drugi šahovnici, kjer je Zalo Urh s črnimi figurami presenetila Anhai Ortiz Verdezoto. Tudi Teja Vidic je na tretji šahovnici izgubila, boljša je bila Josselyne Penafiel Mendoza. Monika Rozman je dosegla edino slovensko zmago v dvoboju, ugnala je Analio Karen Mirando Vargas. PREBERI ŠE Slovenski ekipi odlično začeli šahovsko olimpijado v Indiji V prvem krogu sta slovenski reprezentanci zabeležili visoki zmagi, skupaj sta v osmih partijah izgubili le pol točke. Slovenski šahisti so s 3,5:0,5 premagali Somalijo, ki je šele 134. ekipa turnirja, šahistke so 106. ekipo iz Haitija nadigrale s 4:0. Štiriinštirideseta šahovska olimpijada je na programu po štirih letih premora in prvič doslej v Indiji, eni izmed šahovskih velesil. Potekala bo 11 krogov do 9. avgusta, nastopa pa 188 ekip v odprti konkurenci in 162 ženskih reprezentanc. Na turnirju ni Kitajske in Rusije.