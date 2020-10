Slovenec bo del snovanja sprememb rokometnih pravil

V obmorskem emiratu bodo v igri preizkušali spremembe treh pravil. Prva se bo nanašala na pasivno igro v napadu, ob kateri bodo po dvigu roke sodniškega para dovoljene štiri namesto dosedanjih šestih podaj. Druga predlagana sprememba bo namenjena izvajanju s sredine igrišča po prejetem zadetku. Trenutno veljavno pravilo veleva, da mora izvajalec stati na sredinski črti, pri čemer ne sme biti oviran v radiju metra in pol. Sedaj bodo preizkušali pravilo, ki bo igro bistveno pospešilo in jo naredilo še bolj atraktivno. Izvajanje bo namreč mogoče kjer koli iz sredinskega kroga s premerom treh metrov, pri čemer znotraj tega območja obramba ne bo smela ovirati izvajalca. Zadnji predlog spremembe pravil se bo, kot piše na uradni spletni strani RZS, nanašal na zaščito vratarjev. Ob dosedanjih prejetih strelih v glavo so bili sankcionirani le tisti, ki so se zgodili pri izvajanju sedemmetrovk, sedaj pa bodo preizkušali pravilo, s katerim bi z dvominutno kaznijo sankcionirali tudi strele v glavo vratarjev v igri, pri katerih rokometaš v napadu ni bil nepravilno oviran do te mere, da bi to vodilo v dvominutno izključitev obrambnega igralca. Leta 2018 je bila na evropskem prvenstvu na Hrvaškem moška članska reprezentanca deležna neljubih dogodkov, ki so bili posledica preohlapnih in ne povsem dodelanih uradnih pravil rokometne igre. Rokometna zveza Slovenije, kateri so ob bok stopile še nekatere ostale nacionalne rokometne zveze, je tedaj na poziv evropske (EHF) in mednarodne rokometne zveze (IHF) pripravila precej predlogov, s katerimi bi bila pravila rokometne igre bolj dodelana, predvsem pa zmanjšala število dilem, katerih subjektivna presoja je nato v rokah vsakega sodniškega para.

Od dogodkov v Zagrebu je preteklo leto in pol, vmes je celotno dogajanje zajezil prihod epidemije koronavirusa, sedaj pa je znano, da je del tudi slovenskih predlogov padel na plodna tla. IHF bo tako v katarskem državnem prvenstvu in tamkajšnjem pokalnem tekmovanju v prihodnjih dneh preizkušal vpeljavo treh novitet. To bo izvedel s pomočjo francoskega in portugalskega sodniškega para, celotno sodniško dogajanje pa bo potekalo pod budnim očesom Janka Požežnika, ki bo na koncu pripravil tudi podrobno poročilo videnega. "Očitno je bilo moje dolgoletno delo v rokometu opaženo tudi v krogih IHF-a. Poklical me je vodja IHF-ove komisije za igralna pravila in sodnike (ang. IHF Playing Rules and Referees Commission) Ramon Gallego. Nekdanji vrhunski sodnik, s katerim sva sodila tudi na olimpijskih igrah v Atenah, me je vprašal, ali bi bil pripravljen sodelovati pri njihovem projektu. Nisem okleval in sedaj sem del tega," je pred odhodom v Katar za uradno spletno stran RZS povedal 50-letnik iz Celja, ki ga je IHF izbral za enega izmed svojih lektorjev pri snovanju sprememb igralnih pravil.

Požežnik je rokometu zapisan že vrsto let. Na veliko sceno je stopil leta 1984, ko je postal mednarodni sodnik. Sodil je na vseh največjih rokometnih dogodkih – olimpijskih igrah, svetovnih in kontinentalnih prvenstvih ter v finalu Lige prvakov. Ker je bil zaradi starostne omejitve primoran oditi v sodniški pokoj, svoje rokometno udejstvovanje še danes nadaljuje kot mednarodni delegat. Nazadnje je na najvišji ravni svoje delo opravljal na zadnjem evropskem prvenstvu za moške. Požežnik je pod okriljem RZS tudi vodja Komisije za sojenje in kot predstavnik sodniške organizacije član Predsedstva. Na podlagi Požežnikovega poročila in poročila z drugih prizorišč, na katerih se bo v prihodnje preizkušalo nova pravila, bo IHF-ova komisija nato odločila, ali se bodo ta kot novitete tudi dejansko vpeljala v rokometno igro. Če bo komisija dala zeleno luč, gre njihovo implementacijo pričakovati tekom naslednjega olimpijskega ciklusa. V prihodnje naj bi pri IHF-u v preizkus poslali še nekaj dodatnih možnosti za spremembe rokometne igre.