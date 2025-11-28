Svetli način
Slovenec, ki blesti v prvenstvu GT4

Ljubljana, 28. 11. 2025 21.11 | Posodobljeno pred 29 minutami

David Stropnik
Ta konec tedna se zaključuje izjemno uspešna sezona slovenskega dirkača v prvenstvu GT4 Marka Kastelica. Po tem, ko je že osvojil italijansko prvenstvo, se bo jutri in v nedeljo boril še za stopničke v iberskem.

Slovenci so na stopničkah legendarnih dirkališč redkost. A Mark Kastelic je v letošnji dirkaški sezoni skušal to spremeniti. Slovenska himna je donela v Monzi, Portimau, Imoli, Misanu, na stopničkah je slovenska zastava vihrala tudi v Mugellu, vse to na poti do že osvojenega italijanskega prvenstva v razredu GT4.

Potrebno je reči, da Mark opravlja res dobro delo. Kot najstnik brez vozniškega izpita se bojuje z zahtevnim orodjem - z brutalnim Mercedesom AMG GT4. Mark je sicer že storil še dodaten korak naprej, ko je letos na testu dirkalnika višjega razreda GT3 navdušil solastnika ekipe, ki mu je omogočila test.

