Slovenec, ki blesti v prvenstvu GT4

Slovenci so na stopničkah legendarnih dirkališč redkost. A Mark Kastelic je v letošnji dirkaški sezoni skušal to spremeniti. Slovenska himna je donela v Monzi, Portimau, Imoli, Misanu, na stopničkah je slovenska zastava vihrala tudi v Mugellu, vse to na poti do že osvojenega italijanskega prvenstva v razredu GT4.