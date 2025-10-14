Slovenec v dirkalniku najvišjega razreda GT3 s pridihom prvenstva motoGP

Čeprav Marka čakajo še zaključne dirke iberskega in italijanskega prvenstva GT4, kjer lahko postane prvak, je osemnajstletnik izkoristil vabilo ekipe Boutsen VDS in storil pomemben korak proti dirkalnikom najvišjega razreda GT. Na testiranju poltovarniškega Mercedesa AMG GT3 v Barceloni je bil prisoten tudi eden izmed lastnikov moštva, Belgijec Marc van der Straten, ki ima moštvi tudi v svetovnem motociklističnem prvenstvu razreda Moto2 in v svetovnem prvenstvu razreda Superbike, kjer sta letos tako Jake Dixon kot Sam Lowes petkrat stala na stopničkah.

Belgijski poslovnež in pivovarski magnat je bil nad dirkaškimi predstavami mladega Kastelica navdušen, saj je bil Mark eden izmed najhitrejših voznikov na progi. Takoj je postavljal konkurenčne čase krogov, ki so bili več kot primerljivi z dosežki nedeljske dirke v tem najvišjem razredu GT. Po koncu testiranja je bil celo tretji najhitrejši dirkač v svoji kategoriji. Verjamem v mlade dirkače in Mark me je danes pustil brez besed. Izjemno obetavno, je testiranje slovenskega dirkača ocenil van der Straten, sicer navajen uspehov tudi v obeh motociklističnih prvenstvih.

Mark je prvič sedel v dirkalniku razreda GT3, a z resnostjo, odraslim pristopom v garažah in talentom na stezi pokazal svoj potencial ter nakazal, da bi lahko dirkaško kariero nadaljeval tudi v najvišjem GT razredu, kjer so finance velikanski izziv. Takšen dirkalni avtomobil stane med 600.000 in 800.000 evrov in moja prva naloga je bila, da ob koncu dneva ostane nedotaknjen. Seveda pa sem si želel biti hiter in izkoristiti potencial takšnega dirkalnika, ki ga človek v roke ne dobi vsak dan. Vesel sem, da sem se v avtu dobro znašel in se že po prvih odpeljanih krogih počutil domače. Razlika med avtomobilom razreda GT4 in GT3 je ogromna in dirkalnik, ki sem ga vozil danes, je zaradi številnih aerodinamičnih dodatkov kot prilepljen na cesto, je po testu poln vtisov povedal Mark Kastelic, ki ga že čez dva tedna čaka nova dirka razreda GT4 v Jerezu.