Slovenec želi izzvati Littlerja: v igri skoraj 600 tisoč evrov

"Na povabilo Netflixa bom kot edini slovenski igralec skušal uspešno prestati avdicijo v Manchestru in se uvrstiti med izbrane tekmovalce, ki bodo izvali zvezdnika tega športa," je sporočil Zajc, sicer tudi državni prvak v snukerju in soimenjak nekdanjih slovenskih reprezentantov v nogometu in hokeju.

Dvoboji z Littlerjem, ki na avdiciji ne bo prisoten, bodo na sporedu 30. oktobra.